La Comunidad ofrecerá ayudas para la limpieza de zonas incendiadas, reposición de ovejas y reducirá la tarifa del agua

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita por las zonas más afectadas por el incendio declarado el pasado lunes 11 de agosto en Tres Cantos - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas para que los propietarios privados puedan reparar los daños provocados por el fuego en explotaciones o viviendas, otras "en un tiempo récord" para la contratación de empleados destinados a la limpieza y reparación de las zonas afectadas, unido a la reposición de ovejas de razas autóctonas de la mano del Imidra, la reducción de la tarifa del agua durante un año con la tarifa social a los propietarios afectados y la sustitución de las arizónicas en las parcelas dañadas, especialmente de las viviendas de Soto de Viñuelas, por otras especies más resistentes al fuego.

Son algunas de las medidas que ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde la Casa de la Villa, donde se han celebrado algunos de los actos por el día de la Paloma, patrona de los bomberos. Igualmente, como anunciara ayer desde la zona cero del incendio de Tres Cantos, ha destacado que van a "aplicar de oficio la consideración de causa de fuerza mayor para que ningún ganadero afectado tenga problemas a la hora de cumplir con los requisitos que se exigen, que son muy difíciles en ocasiones, para cobrar las ayudas de la PAC".

La Comunidad está actuando "para que en los próximos meses todo se recupere y que las personas afectadas puedan seguir con sus vidas adelante", "como pasó en la dana de Madrid, cuando en tan solo un año se pudieron recuperar los puentes, la vida normal de los pueblos".

Sus primeras palabras en la Casa de la Villa han sido para trasladar todo su apoyo a "los bomberos, a los distintos Cuerpos de emergencias que se están jugando la vida en estos días, así como a tantos voluntarios por toda España, para apagar unos incendios que ya han alcanzado una cifra histórica, terrible, de más de 100.000 hectáreas, cuando más de seis personas han perdido la vida y muchos pueblos van a ver comprometido su futuro económico y su vida diaria después de lo que está sucediendo por todo el territorio de la querida España".

También ha trasladado su apoyo "a todas las personas afectadas, a las que han perdido la vida, a sus familiares, puesto que esto es irrecuperable". "Cuando se producen incendios de esta magnitud es un cúmulo de circunstancias, de un verano que viene después de una primavera de intensas lluvias, de mucha maleza. También en algunos casos causados por pirómanos, por personas que de manera intencionada quieren quemar los campos. Además de lluvias secas, con tormentas, con rayos, con rachas de aire como en el caso de Tres Cantos, que alcanzaron casi los ocho kilómetros hora, algo nunca visto", ha enumerado.

De lo que se trata ahora es de "apagar estos fuegos, evitar que muera más gente y que más pueblos queden totalmente desolados". "Es el momento de prestar la ayuda necesaria, como estamos haciendo nosotros. Nuestra responsabilidad es poner a punto nuestros servicios de emergencia, que estén coordinados, que tengan los medios necesarios y eso es lo que hemos hecho", ha destacado, tras recordar que ayer visitó algunas de las explotaciones ganaderas afectadas y viviendas particulares "para tomar nota, para ver cómo se les puede ayudar y para saber cómo ser útiles".

PASTOREO PREVENTIVO

La mandataria madrileña ha defendido que la Comunidad "cuenta con la mayor inversión en prevención por hectárea de España, con los mejores medios de Europa" teniendo claro que "la prevención es la clave".

"Por eso hace ya mucho tiempo que apostamos, entre otras medidas, por el pastoreo preventivo. Lo hemos incrementado por siete en los últimos diez años, con muy buenos resultados, mediante colaboración público-privada y ya contamos con 21.000 cabezas de ganado para esto", ha cuantificado.