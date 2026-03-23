Comunidad pide acabar con el "chiringuito" de Renfe de crear una empresa de autobuses que expulsará al 99% de pymes

Archivo - Archivo.- Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha cargado este lunes contra los planes de Renfe de constituir una nueva empresa que se dedique a prestar los servicios alternativos de transporte por carretera, que amenaza con "expulsar" del mercado al 99% de las pymes del transporte.

En declaraciones a los medios tras su encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), el consejero ha insistido en que este "chiringuito" para "tapar fallos" expulsará a más de 480 empresas y de cerca de 10.000 empleos directos.

Así, ha reclamado al Gobierno que "rectifique" una iniciativa que "distorsiona el mercado, debilita al sector y perjudica gravemente a las pymes". "España no necesita más estructuras públicas ni más chiringuitos para tapar fallos: necesita que los trenes funcionen y que se respete a quienes han sostenido el servicio durante años", ha subrayado.

Con esta empresa de autobuses, Renfe espera ahorrar casi 200 millones de euros a lo largo de los 15 años que podría durar su alianza con una empresa privada de autobuses, un ahorro que el sector del autobús podría temer que se haga contra sus márgenes de beneficio.

En cambio, el consejero madrileño considera que se favorece "claramente" a grandes operadores "en detrimento de un tejido empresarial que ha garantizado el servicio durante años, especialmente en momentos críticos". Al hilo, ha advertido que existe un "evidente conflicto de intereses" si Renfe pasa a operar también servicios urbanos, metropolitanos e interurbanos, "compitiendo directamente con quienes hoy prestan esos servicios".

Esta iniciativa, ha recalcado, "no solo concentra el mercado, sino que limita la libre competencia y pone en riesgo miles de empleos". Frente a ellos, ha subrayado que las pymes "han sido clave precisamente en los servicios alternativos por carretera cuando fallaba el tren pero ahora, "paradójicamente, se las expulsa del sistema que ellas mismas han sostenido".

"Se favorece claramente a grandes operadores en detrimento de un tejido empresarial que ha garantizado el servicio durante años, especialmente en momentos", ha defendido Rodrigo, que ha recalcado que España "no necesita más chiringuitos para tapar fallos" sino que "necesita que los trenes funcionen y que se respete a quienes han sostenido el servicio durante años".

PETICIÓN DE ANETRA

Por su lado, David del Olmo, presidente de ANETRA, ha alertado que esta nueva empresa "al final lo único que va a hacer va a quitar del mercado a un montón de empresas que ahora mismo están prestando ese servicio".

"Creemos que esa licitación marca unos baremos muy altos porque limita mucho la competencia. Exige que la empresa que sea adjudicataria de crear esa nueva empresa tenga al menos 500 autobuses en propiedad y esto solo lo cumplen en España entre 11 o 15 empresas", ha remarcado Del Olmo, que ha incidido en esto "no es bueno para la competencia ni para el usuario "porque al final encarece los costes para todos y deja fuera del mercado un montón de empresas".

De este modo, ha reclamado que se siga haciendo como hasta ahora o, bien, mediante "unos lotes mucho más pequeños, de tal forma que la concurrencia sea mayor y puedan tener acceso a ellas las pequeñas y medianas empresas del sector, que son muchas y que actualmente se está haciendo y que no hay ningún problema en ese servicio".