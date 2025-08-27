La Comunidad pide al Gobierno que amplíe de siete a trece los municipios declarados 'zona catastrófica' por incendios

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado este miércoles al Gobierno central que "rectifique" e incluya a los 13 municipios madrileños afectados por incendios durante este verano en la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García, ha pedido en este sentido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que amplíe de seis a 13 los municipios incluidos en esa declaración.

En concreto, el Consejo de Ministros acordó en su reunión de este martes la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en seis municipios de la Comunidad de Madrid en los que se han registrado incendios forestales con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto.

Se trata de las zonas afectadas por los incendios originados en Villa del Prado, el pasado 30 de junio, Navalcarnero (17 de julio), Colmenar Viejo (21 de julio), Zarzalejo (28 de julio), Valdemaqueda (8 de agosto) y el incendio de Tres Cantos del pasado 11 de agosto, según la información difundida por el Gobierno.

En cambio, el portavoz del Gobierno regional ha subrayado que han quedado fuera otras localidades también afectadas, hasta un total en toda la región de trece. "Hemos acordado la petición al Gobierno central de que no se deje ningún municipio sin declarar esa emergencia de protección civil", ha defendido el consejero, que ha citado Aranjuez, Fresnedilla de la Oliva, Valdemorillo o la capital.