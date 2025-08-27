La Comunidad acusa a Sánchez de estar "de vacaciones permanentes" mientras ardían 400.000 hectáreas

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (i), y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior Carlos Novillo (d), en rueda de prensa. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Gobierno autonómico se personará como acusación particular en los procesos judiciales que se abran por los incendios en la región

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha arremetido este miércoles contra la gestión de los incendios por parte del Gobierno central y, de hecho, han acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar "de vacaciones permanentes" en un verano en el que han ardido más de 400.000 hectáreas a lo largo de toda España.

"Arrancamos el curso político como lo dejamos en el mes de julio", ha lamentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y también portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa junto a su compañero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

García Martín ha destacado que la superficie arrasada en toda España por los incendios de estas últimas semanas equivale a toda la provincia de Las Palmas. Tan solo en la región madrileña las llamas han arrasado unas 3.700 hectáreas y han afectado a un total de trece municipios, los cuales desde Sol buscan que sean incluidos en el listado de zonas de emergencia.

Por su parte, Novillo ha aprovechado la ocasión para adelantar que, como ya viene haciendo desde hace un par de años, el Gobierno autonómico se personará como acusación particular en los procedimientos judiciales que se abran para esclarecer la decena de incendios forestales registrados este verano.

El Ejecutivo autonómico puede ejercitar esta acción en virtud de la Ley de Creación del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias, aprobada en 2023. Desde entonces, la Comunidad se ha personado ya en cuatro causas judiciales por presuntos delitos de daños derivados de incendios en distintos municipios.

En marzo de 2023 reclamó el reintegro de los gastos de extinción del incendio de Aranjuez ocurrido en agosto de 2021, y posteriormente hizo lo mismo con los fuegos registrados el pasado verano en Valdemorillo, Navalagamella, Fresnedillas de la Oliva, El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Zarzalejo, El Molar y Pedrezuela.

Además, el Gobierno madrileño se ha personado también en el procedimiento abierto por el incendio que afectó en marzo de 2023 a la localidad castellonense de Villanueva de Vivar, en cuyas labores de extinción intervinieron efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.