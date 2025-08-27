El delegado critica la "ansiedad" de la Comunidad por atacar al Gobierno en declaración de zonas afectadas por incendios

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este miércoles que "no hay nada que rectificar" en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros para declarar zonas catastróficas a los municipios afectados por incendios forestales, y ha acusado a la Comunidad de Madrid de tener "ansiedad" por atacar al Gobierno central y malinterpretar el acuerdo.

Según ha destacado Martín en una entrevista en el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro, el Ejecutivo regional se ha precipitado "en su ansiedad por criticar al Gobierno de España" y "ha metido la pata de manera escandalosa" al afirmar que había al menos siete municipios de la región que se habían quedado fuera de las zonas catastróficas por los incendios.

Así, Martín ha precisado que el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros se refiere a las zonas afectadas por los 113 incendios forestales registrados en el país, no tan solo a 113 municipios. "Cada incendio ha afectado a varios municipios", ha señalado el delegado del Gobierno, añadiendo que en la Comunidad de Madrid son doce las localidades afectadas.

Martín ha explicado que todos los municipios señalados esta mañana por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, están de hecho incluidos en el listado del Consejo de Ministros, a excepción de Aranjuez, cuyo incendio "no fue comunicado" en debida forma por el Gobierno regional.

En este punto, ha explicado que el Gobierno central habilitará "una declaración complementaria en los próximos días" con el objetivo de subsanar esta omisión y se notifiquen de la forma adecuada los incendios forestales. Una vez se haya completado este procedimiento, Aranjuez se incluirá en listado de zonas catastróficas, tal y como ha solicitado el Ejecutivo madrileño.

Por otro lado, interrogado sobre la suficiencia de las ayudas previstas para las personas que han sufrido pérdidas materiales por los incendios, Martín ha reconocido la necesidad de revisar las cuantías, que datan del año 2005; a la par que ha apuntado a la simplificación de los trámites para que las ayudas sean "más fáciles de pedir y lleguen antes".

Finalmente, el delegado del Gobierno en Madrid ha animado a todas las administraciones, pero también al conjunto de la sociedad, a "hacer frente a la emergencia climática con responsabilidad".