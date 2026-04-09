Comunidad pide a Mónica García su dimisión ante la incapacidad de una solución a la huelga médica por Estatuto Marco

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha reclamado este jueves a la ministra del ramo, Mónica García, que dimita de forma inmediata "por y con dignidad" antes de que la cesen por presiones externas ante su incapacidad de ofrecer una solución a la huelga médica indefinida e intermitente por el Estatuto Marco propio tras "cuatro meses" sin resolver esta cuestión.

Al término de la reunión del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha insistido en que se trata de "la peor huelga indefinida de médicos que ha visto España" y ha recalcado que estos paros están creando una tensión asistencial sin precedentes en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En declaraciones remitidas a los medios, Matute ha insistido en que poner fin a esta huelga médica es "responsabilidad" de la ministra "y solo su responsabilidad", al tiempo que ha acusado a Mónica García de ser "un caballo de Troya que está reventando la sanidad desde dentro del Ministerio" y traicionando a sus compañeros médicos.

"Usted está inhabilitada e incapacitada para gobernar, porque desgraciadamente el político, el mal político, se ha comido al médico y este es el resultado que tenemos, que está destrozando y haciendo un daño irreparable al mayor tesoro que tenemos, que es la sanidad española", ha subrayado la consejera madrileña.

En este sentido, ha llamado nuevamente a la ministra a reconocer la singularidad de la profesión médica, un marco de negociación "propio, exclusivo y vinculante" y a no confrontar categorías profesionales. "El reconocer estos derechos no significa detraer los derechos del resto de profesiones sanitarias sino todo lo contrario, fortalecer el sistema", le ha recordado.

En esta línea, la consejera ha remarcado los efectos que estos paros están teniendo en el Sistema Nacional de Salud y en el madrileño. "¿Sabe usted la cantidad de pruebas que se están anulando?", le ha preguntado a la ministra, a la que ha recordado que son los pacientes los que se ven afectados y merecen todo el respeto.

Al hilo, también ha reclamado que a Mónica García que "no se parapete" en ellos con esta huelga "porque se ha sentado en la mesa de negociación llevando a un paciente sin el consentimiento de la mesa de negociación" con la "única intención" de "reventar la negociación" cuando lo que no quiere "es parar esta huelga".

Igualmente, Matute ha exigido a la ministra que no "mienta". "Estamos hartos los consejeros, y así se lo hemos dicho, de que haga declaraciones en los medios antes de decirnos a nosotros qué opina e incluso de manipular y mentir respecto a lo que se ha decidido en un Consejo Interterritorial y eso ha de ser sagrado", ha remarcado.

La ministra ha señalado que "los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales", así como de sus "legítimos malestares", ya que ha asegurando que mantienen una actitud de "bloqueo" que ha evitado la desconvocatoria de la huelga médica, cuyos próximos paros están previstos del 27 al 30 de abril.

Además, la ministra ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las comunidades autónomas que propusieron la mediación. "Creo que hay una profunda frustración y decepción porque no podamos seguir avanzando" y "creo que está en el espíritu de las comunidades autónomas, no de todas, pero podría decir de la mayoría, que quieren remar a favor de solucionar el conflicto, que están remando a favor de solucionar el conflicto porque parte del conflicto también parte de las competencias de las comunidades autónomas", ha explicado.

"Hay comunidades autónomas que ya están, no solamente negociando con los sindicatos médicos de su autonomía, que están solucionando y ya poniendo en marcha algunas de las medidas que contempla el Estatuto Marco", ha continuado, al tiempo que ha señalado que "está en la voluntad de pacientes, del Foro de la Profesión Médica, del Ministerio, de comunidades, que se resuelva este conflicto".

EUTANASIA

Durante la reunión, además, la consejera madrileña ha solicitado la retirada del punto del orden del día relativo al manual de eutanasia con el objetivo de enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales, con los que no se ha contado previamente.

Todo ello, han apuntado desde la Consejería de Sanidad, en aras de alcanzar "una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta".

Según han apuntado desde el departamento que dirige Fátima Matute la participación de sociedades científicas vinculadas al ámbito de la Psiquiatría y colegios profesionales como el de médicos o de paliativos, entre otras entidades, será beneficiosa y ya han señalado que quieren hacerlo de buen grado.

De este modo se trasladará al próximo Consejo Interterritorial, ya que ha sido acordado por unanimidad, han indicado desde la Consejería madrileña.

En concreto, en la reunión de este jueves se ha aprobado el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos, un plan que, según ha informado el Ministerio de Sanidad, amplía el enfoque y sitúa el sufrimiento del paciente como criterio central de atención, más allá de la fase terminal.

Tras veinticinco años desde el primer Plan Nacional, Sanidad subraya que la nueva estrategia refuerza el acceso a estos cuidados como un derecho del individuo, independientemente de su patología o lugar de residencia. Además, estos cuidados ya no se limitan a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención.