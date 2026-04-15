La Comunidad pide que las nuevas pulseras antimaltrato sean para todas las víctimas, no solo a casos recientes

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, atiende a los medios al comienzo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Reunión con las consejeras y consejeros autonó - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familia de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha pedido al Gobierno de España que las nuevas pulseras antimaltrato sean para todas las víctimas, no solo a los casos recientes.

"Los nuevos dispositivos que supuestamente se van a instalar solo van a ser para las nuevas víctimas, poniendo en riesgo otra vez a las víctimas. Este Ministerio siempre habla de víctimas de primera y de segunda", ha manifestado a los medios de comunicación antes de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Dávila ha alertado de que en España están sucediendo "cosas gravísimas" en torno a las mujeres víctimas de violencia de género, una situaciones que "no están resueltas" por parte del Ministerio de Igualdad, como el caso de las pulseras altimaltrato que "siguen dando problemas".

"En la Comunidad de Madrid, 42 mujeres han registrado fallos, incluso en el caso de alguna mujer ha avisado más de 50 ocasiones sobre estos fallos. Cuestan vidas, pero la única respuesta que tenemos por parte del Ministerio es que se van a arreglar las cosas. Pero pasan los meses y estos fallos siguen costando vidas", ha subrayado.

En cuanto al Sistema VioGén, la consejera madrileña ha apuntado que "tampoco funciona" y que está "poniendo a las víctimas en riesgo". Ha recordado que tres de los cuatro últimos asesinatos en la región se encontraba en nivel riesgo bajo.

"Hemos solicitado reiteradamente desde hace ya años la modificación de los protocolos para que los riesgos puedan ser verificados de forma que sean ajustados a las realidades de las mujeres. También seguimos reclamando dispositivos de seguridad que protejan a las mujeres y no que las sigan poniendo en riesgo, así como efectivos policiales que puedan actuar para protegerlas", ha recalcado.

Considera Dávila que el Gobierno de España y el Ministerio de Igualdad deben plantearse "seriamente" la política que están siguiendo para "proteger a las mujeres" ya que, a su juicio, "siguen poniendo en riesgo a las víctimas".