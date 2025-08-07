La Comunidad pide precaución y responsabilidad a los madrileños ante las altas temperaturas

Archivo - Una persona trabaja al aire libre, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este jueves precaución y responsabilidad a los madrileños ante las altas temperaturas que mantienen a la región en el nivel 2 de alerta por calor, salgo en la Sierra, donde se mantiene un nivel por debajo.

"Recomendamos que la población se proteja, que los ciudadanos pues entiendan que estamos viviendo ahora episodios de altas temperaturas y, por tanto, que eviten la exposición al sol en las horas centrales del día, que eviten hacer deporte en las horas centrales del día, que traten de tener las casas ventiladas pero también con las persianas echadas en las horas centrales donde aprieta más el calor y que se hidraten", ha recordado el también portavoz de Gobierno autonómico en declaraciones a los medios de comunicación desde Campo Real.

También ha recordado que se mantiene en alerta por los incendios, con todos los servicios de Emergencias "completamente preparados", tanto los del Cuerpo de Bomberos como el Suma 112, y ha pedido a la población que extreme la precaución, y que "todos aquellos que salgan al campo, que salgan a la sierra, lo hagan con cautela.

"Está la prohibición activa de no realizar fuego. Pedimos también que, lógicamente, si se desplazan en vehículos propios, pues que no los dejen más que en aquellas zonas que están habilitadas. Un motor que esté caliente puede provocar en estos momentos un fuego totalmente indeseado. Lógicamente, que no tiren desperdicios, que sean especialmente precavidos", ha apostillado.

Aunque ha subrayado que los ciudadanos de la Comunidada de Madrid ya están "acostumbrados a ser muy responsables", les ha pedido responsabilidad, que sean "especialmente precavidos y que pongan toda la atención posible para evitar males mayores, para evitar que se pueda producir un fuego que en este momento nadie desea".

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a una nueva jornada de ola de calor en la que las temperaturas máximas alcanzarán los 40 grados y las mínimas no bajarán de los 20, salvo en zonas altas de la Sierra.