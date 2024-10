Comunidad pide a Puente que sea "leal" con Madrid y acuerde la gratuidad de la R-5 durante las obras de la A-5

El lunes se reunirá la comisión de seguimiento del CRTM para terminar de perfilar el plan de movilidad

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha reclamado este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que sea "leal" con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad y acuerde la gratuidad de la R-5 con el objetivo de facilitar desplazamientos por las obras de soterramiento de la A-5.

El ministro se reunirá el próximo jueves, día 17, con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para abordar las alternativas de movilidad en el entorno de la A-5 a su paso por la capital tras el inicio este mismo viernes de las obras de soterramiento en su primer tramo, entre la Avenida de Portugal y el entorno de la Avenida del Padre Piquer.

"Yo le pediría al ministro Puente que sea leal con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad y valore de una manera positiva el dejar la gratuidad del R-5 en hora punta en los días laborables", ha indicado el consejero durante una visita en Valdebebas a las obras para la construcción de una nueva promoción de 166 viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible de la Administración regional.

Rodrigo ya envió el pasado viernes una carta al titular de Transportes en la que le solicitaba la gratuidad de esta radial, así como "un refuerzo" de la línea C-5 de Cercanías, con el objetivo de "reducir al máximo" el impacto de las obras sobre el tráfico en este punto de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid también ha pedido al Gobierno central la gratuitad de la R-5 en hora punta de días laborables para facilitar los desplazamientos por las obras del soterramiento de la A-5.

REUNIÓN EL LUNES PARA EL PLAN DE MOVILIDAD

El consejero ha explicado que el próximo lunes día 13 tendrá lugar una reunión de la comisión de seguimiento organizada específicamente con todas las partes implicadas por parte del Consorcio Regional de Transporte de Madrid (CRTM) para terminar de ejecutar definitivamente ese plan de movilidad para intentar que la afección a la movilidad en superficie de esos ciudadanos que vienen a Madrid o que trabajan a Madrid todos los días tenga una afección que sea la más mínima posible.

Por las afecciones que generarán estas obras, el Ayuntamiento de Madrid, de la mano del Gobierno regional, presentó un plan de movilidad que pasaba por un refuerzo de las líneas de la EMT, así como más frecuencias en la L50, L10 y Metro Ligero.

Este plan se irá adaptando a cada una de las fases de las obras, pero conforme avancen los trabajos se irán ocupando uno o varios carriles de la A-5 en función de las necesidades, aunque en todo momento se mantendrán dos carriles por sentido en funcionamiento.

"Creo que las administraciones públicas, con total lealtad institucional, deben de trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos y, en este caso, exigimos al ministro que tenga la consideración, como se ha hecho en otras ocasiones en otras comunidades autónomas, de dejar el peaje gratuito para todos esos vecinos que vienen especialmente en Móstoles o al mismo tipo también en Arroyomolinos, para que puedan tener una movilidad mucho más eficiente, eficaz y sobre todo fluida", ha dicho.

OPERACIÓN DE CALADO

En la misiva remitida al ministro, el consejero madrileño recalcaba que se trata de unas obras "tan necesarias" para la capital y este viernes ha vuelto a insistir en que se trata de unos trabajos de "una gran importancia" como estos que "van a mejorar lo que es la ciudad de Madrid y sobre todo van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en ese entorno".

"De momento la carta que yo le mandé el pasado viernes no me ha contestado el Ministro. Es verdad que el Ministro no tiene costumbre de contestarme ningún tipo de carta a las que yo le mando. Da la sensación de que no le interesan los problemas que tienen los madrileños en cuanto al transporte y a la movilidad", ha censurado.

En cualquier caso, ha dicho confiar en que en la reunión entre el alcalde de Madrid y el ministro de Transportes se llegue "a una solución con el fin de mejorar la movilidad durante todos esos meses que va a llevar las obras del soterramiento de la A-5 y al mismo tiempo cuando inicien las obras de la Operación Campamento".