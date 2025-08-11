La Comunidad pide "responsabilidad" a los agentes forestales en huelga ante el "riesgo extremo de incendios"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido este lunes "responsabilidad" ante el "riesgo extremo de incendios" en España debido a la huelga de los agentes forestales regionales.

En declaraciones a los medios de comunicación en Majadahonda, el consejero ha recalcado que es la empresa responsable Tragsa la responsable de negociar el convenio colectivo. "Hicimos ya un cambio hace cuatro años para que pasaran de empresa privada a empresa pública y se beneficiesen de las mejoras que tienen los empleados públicos. Toda negociación que hagan tienen que hacerla con su empresa, que es con Tragsa", ha insistido.

En cualquier caso, Novillo ha indicado que desde el Gobierno regional ya se les informó de cara a futuro de cuál sería el nuevo encargo que acaba este año y que "va a mejorar sus condiciones en cuanto a la estabilidad en el empleo, la mejora de las condiciones de formación y dar margen suficiente para que también la empresa pública Tragsa y el Ministerio de Hacienda, en este caso, puedan mejorar sus complementos porque hay margen suficiente en ese encargo".

"Nosotros hacemos todo lo posible y pedimos que haya responsabilidad, sobre todo en este momento de riesgo extremo y que tengamos todos los recursos disponibles porque no podemos jugárnosla según está este verano", ha zanjado.