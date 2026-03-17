La Comunidad pide revisar los protocolos de riesgo de VioGén: tres de las cuatro últimas víctimas tenían nivel bajo

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno de España la revisión de los protocolos de valoración de riesgo en el sistema VioGén tras constatar que tres de las cuatro últimas víctimas de violencia de género estaban clasificadas como nivel bajo.

Esta petición ha sido abordada este lunes durante la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, encuentro presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.

"Hemos pedido que se revisen los protocolos que determinan la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que estén en el VioGén dado que hemos visto que están resultando completamente ineficaces", ha asegurado García Martín ante los medios de comunicación.

La Dirección General de la Mujer ya ha trasladado en reuniones técnicas de los Comités de Crisis convocados por el Ministerio de Igualdad la necesidad de realizar un estudio específico y revisar en profundidad los cuestionarios utilizados por el Ministerio del Interior para la valoración de las víctimas.

Además, el Observatorio Regional de la Violencia de Género ha puesto de manifiesto que, de las 13 mujeres presuntamente asesinadas en España en lo que va de año, cinco habían presentado denuncia previa.

PULSERAS ANTIMALTRATO

Asimismo, se han revisado las incidencias detectadas en el sistema de pulseras antimaltrato. La red pública de puntos de atención a mujeres ha constatado también que 42 madrileñas incluidas en el sistema Cometa reportaron problemas en su funcionamiento, lo que supone que una de cada tres usuarias ha sufrido algún tipo de incidencia. Pese a los requerimientos de información realizados desde esa fecha, los Ministerios de Igualdad y del Interior aún no han dado ninguna respuesta.

"Hemos adoptado un acuerdo para pedirle al Gobierno central que nos informe sobre el estado de tramitación de ese contrato para que esas pulseras antimaltrato puedan ponerse a disposición de las mujeres cuanto antes. Cada día que pasa, están desprotegiendo a las mujeres y a muchísimos niños", ha alertado el consejero madrileño.

Por su parte, Dávila ha cargado contra un Gobierno que "ha puesto en riesgo a las mujeres más que nunca" tras la Ley del 'Sí es sí' o los fallos en las pulseras antimaltrato. Ha criticado que el Ministerio de Igualdad "no reaccione ni ante esto ni ante ningún tipo de violencia".

"Los datos son estremecedores. En lo que va de año ya hay 13 fallecidas en toda España, es más del doble que en la misma época del año pasado. Creo que lo que hay que hacer es seguir exigiendo al Gobierno de España que trabaje por la seguridad de las mujeres", ha insistido.

MÁS DE 4.800 VICTIMAS ATENDIDAS

García Martín ha detallado que la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) de la Comunidad de Madrid atendió en 2025 a 4.810 víctimas de violencia contra la mujer. Esta cifra representa un incremento del 16% con respecto al año anterior.

En el marco de la Estrategia contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, los servicios jurídicos de la Administración regional se personan como acusación popular en estos procedimientos judiciales derivados de muerte, lesión grave o mutilación genital. Desde su puesta en marcha en 2016, ya lo ha hecho en 77 ocasiones, de las cuales 25 siguen aún en tramitación.

Durante la celebración del Observatorio, los integrantes han condenado las 48 mujeres asesinadas presuntamente a manos de sus parejas en el año 2025, cuatro de ellas en la región. También lo han hecho con los 11 asesinatos en el año 2026, uno de ellos en Madrid.