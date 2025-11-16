La Comunidad pide a sindicatos "no abstraerse" de su labor en prevención de riesgos laborales: "Tienen los fondos"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en una entrevista con Europa Press. - A. PEREZ MECA - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha pedido a los sindicatos "no abstraerse" de su labor en la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y ha recalcado que "tienen los fondos" para realizar estas actuaciones.

En una entrevista concedida a Europa Press, Albert ha recordado que las organizaciones sindicales "son una parte fundamental" en la prevención de riesgos laborales, junto a las asociaciones empresariales más representativas.

"Ellos son los que tienen los fondos realmente para prevenir los riesgos laborales. Nuestro Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace una labor fundamental y tiene perfectamente identificado dónde se suelen producir (los accidentes laborales)", ha apuntado.

El pasado 7 de octubre tuvo lugar el derrumbe del edificio del número 4 de la calle Hileras, donde cuatro trabajadores perdieron la vida. CC.OO. y UGT exigieron a las empresas cumplir su papel de prevención de riesgos y reforzar la inspección laboral para evitar estas situaciones.

"Lo que no me gusta es que siendo un elemento fundamental y un actor en esa prevención, luego critiquen lo que ellos mismos hacen", ha lamentado la consejera madrileña, quien ha detallado que los accidentes laborales se suelen producir en las pymes, donde es "más difícil que tomen las medidas".

La Comunidad de Madrid cerró 2024 con el índice de siniestralidad laboral --número de accidentes de trabajo por cada 100.000 afiliados-- más bajo de toda España, un 23,1% por debajo de la media nacional.

CRITICA A CCOO POR IMPUGNAR EL CONVENIO DE FUNCIONARIOS

En verano, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso interpuso un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula parte del convenio que el Ejecutivo regional firmó con los CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional para el personal funcionario y laboral de la Administración autonómica.

El convenio, que entró en vigor el pasado 1 de enero, fue impugnado por la Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO. al considerar que se atentaba en el mismo contra derechos fundamentales de los trabajadores, una impugnación que se estima parcialmente al considerar que efectivamente varios preceptos así lo hacen.

Sobre esta situación, Albert ha trasladado que siguen esperando la decisión del juez. Ha subrayado que le parece "muy sorprendente" que "por conflictos internos en CC.OO." hayan decidido impugnar un acuerdo que se cerró entre cuatro sindicatos y que firmaron "libremente".

"Lo único que demuestran es que CC.OO., concretamente las secciones que lo están impugnando, que son Sanidad y Educación, no son de fiar porque son ellos los que libremente lo decidieron y ahora están cambiando las reglas del juego. En función de lo que hagan, tendremos que actuar", ha resaltado.

REPRESENTAR A LOS TRABAJADORES

En este contexto, la consejera madrileña ha precisado que la relación con los sindicatos es "buena" después de haber pactado por unanimidad la Estrategia de Madrid para el Empleo o la carrera profesional para funcionarios, así como la colaboración en prevención por temas de salud laboral.

"La colaboración es fluida. Lo que pasa que luego a veces se les olvida el día a día y se ponen la pancarta, pero precisamente con nosotros firman acuerdos y con los que supuestamente son más afines, no y luego no presentan ni una sola pancarta. Ahí es cuando el sindicato deja de representar a los trabajadores y se convierte en un sindicato ideológico", ha criticado.