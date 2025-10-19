La Comunidad pone en marcha una tarjeta de transporte público dirigida a los turistas que visiten la región

Archivo - Varias personas adquieren sus billetes en las taquillas de venta automática de la estación de tren de Atocha, a 1 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El abono ofrece tarifas que oscilan entre los 10 y los 61 euros para viajar entre 1 y 7 días en metro, bus, metro ligero y Cercanías

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un nuevo título de transporte que permite a los turistas desplazarse en la red de Metro, autobuses, metro ligero y Cercanías para descubrir de manera más sencilla la riqueza patrimonial, histórica y cultural de la región.

Así lo ha compartido el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que esta Tarjeta Turística de transporte público tiene carácter personal y permite realizar un número ilimitado de desplazamientos dentro de la zona elegida entre 1 y 7 días consecutivos, con las excepciones que se indiquen en cada caso.

Este abono ofrece tarifas que oscilan entre los 10 y los 61 euros y cuenta con un 50% de descuento para menores de 11 años. Su validez se cuenta por días naturales desde la primera utilización (no necesariamente desde la compra) y permanece activa hasta las 05 horas del último día.

En relación a las áreas que rigen este título, el Gobierno regional ha detallado que habrá una zona 'A', que coincide prácticamente con el municipio de Madrid, y una zona 'T', que abarca la totalidad de la cobertura geográfica de los abonos transporte, hasta la zona E2.

Los puntos de venta donde adquirir la tarjeta son la App, máquinas de autoventa y oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, incluida la situada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como en estancos y establecimientos autorizados.

La Comunidad de Madrid ha destacado que entre las principales ventajas de esta nueva tarjeta destacan el ahorro económico, la comodidad de no tener que comprar billetes cada vez que se cambie de medio de transporte, y la flexibilidad, gracias a su uso ilimitado durante el periodo de validez.