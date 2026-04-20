La Comunidad prorrogará la explotación de la concesión minera Tolsadeco para garantizar la extracción de sepiolita

Archivo - Un cartel de prohibido el paso en la zona perteneciente a la explotación minera de Tolsadeco, a 9 de junio de 2021, en Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ultima los trámites para prorrogar la explotación de la concesión minera Tolsadeco con el fin de garantizar la continuidad de la extracción de sepiolita en el sureste de la capital.

Según han detallado fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a Europa Press, esta medida reforzará la posición de la región con un mineral industrial del que España es el único productor en la Unión Europea. La Administración regional ya ha notificado a las partes interesadas la propuesta de resolución, sobre la que podrán presentar alegaciones durante los próximos días.

La concesión Tolsadeco, que abarca 512 hectáreas entre los distritos de Vicálvaro y San Blas-Canillejas, alberga las últimas reservas conocidas de sepiolita de máxima pureza, la variedad que permite desarrollar aplicaciones de alta tecnología vinculadas a la transición energética y a la autonomía industrial europea.

"Sin esta prórroga, esas reservas habrían quedado inaccesibles y Madrid habría perdido un recurso que ningún otro territorio del continente puede ofrecer", han defendido desde la Consejería que lidera Rocío Albert.

El Real Instituto Elcano ha señalado que España es el único productor europeo de sepiolita, y la sitúa entre los minerales industriales que definen la singularidad extractiva del país junto al estroncio, el espato-flúor y la magnesita. La fábrica de procesamiento situada en Vallecas transforma unas 400.000 toneladas anuales sobre una producción mundial estimada en 600.000.

1.120 EMPLEOS Y UNA FACTURACIÓN DE 113 MILLONES

La sepiolita es una arcilla fibrosa conocida desde hace décadas por su uso como material absorbente, especialmente en arenas higiénicas para mascotas. Sin embargo, sus aplicaciones van más allá del ámbito doméstico. Por ejemplo, la de alta pureza, que se concentra en el área de Tolsadeco, es la base de aditivos retardantes de llama para la industria del cable, tuberías, automoción y componentes de construcción. Estos productos permiten sustituir al óxido de antimonio, una materia prima crítica que Europa importa casi en exclusiva de China.

Además, la sepiolita de calidad, que se extrae en Vicálvaro, es también la materia prima del proyecto Madbat, un programa de la Comunidad de Madrid para desarrollar electrodos de altas prestaciones destinados a baterías de vehículos eléctricos. Su objetivo es situar a la región como productor de componentes clave dentro de la cadena de valor europea de baterías, un sector que la UE quiere construir desde cero frente al dominio chino.

A esto se suman líneas de innovación en catalizadores para transición energética y biocidas inorgánicos patentados que ya se comercializan en Europa.

Desde el Gobierno regional han destacado que la explotación de sepiolita y su transformación industrial generarán 1.120 empleos totales, entre directos e indirectos, con una facturación de 113 millones de euros y 53 millones destinados a exportación, según la empresa. El 100% de la actividad se basa en transformación de alto valor añadido: no se vende mineral en bruto, sino productos finales que llegan a más de cien países.

NUEVAS LAGUNAS PERMANENTES

La concesión Tolsadeco "choca" con la protección que defienden algunos colectivos de las lagunas de Ambroz, una acumulación de agua formada en el hueco de la excavación minera tras el cese de la actividad a la espera de la prórroga.

La resolución de la Comunidad de Madrid contempla que, una vez finalice el periodo de explotación en 2037, la restauración incluirá la creación de nuevas lagunas permanentes. Es decir, el resultado final no será la desaparición del agua, sino su reconfiguración en condiciones "seguras y planificadas". Además, el proyecto cuenta con todos los avales medioambientales.

En los últimos años el espacio ha sido usado como lugar de baño por ciudadanos que han accedido al recinto a pesar de la prohibición expresa, de encontrarse vallado y de estar señalizado como lugar minero y peligroso.

"Hay que recordar que no se trata de una laguna natural, si no que se trata de una explotación minera, por lo que resulta peligrosa debido a su gran profundidad en algunos puntos y al tipo de material del terreno, que es arcilloso y se comporta como arenas movedizas", han remarcado desde la Consejería de Economía.

De hecho, ya han ocurrido varios accidentes mortales pese a que la empresa tiene un servicio de vigilancia constante en la zona para evitar incursiones. El último fue en junio de 2021, cuando un menor murió ahogado tras bañarse con un grupo de amigos.