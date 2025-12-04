La Comunidad realiza más de 500 análisis de peste porcina este año y monitoriza los 16.000 ejemplares de la región

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid junto a un perro de la unidad canina - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha efectuado 536 análisis de Peste Porcina Africana (PPA) en lo que va de año para garantizar el buen estado sanitario de los animales en las 54 explotaciones de porcino de la región, en las que se monitorizan los 16.000 ejemplares en medio del brote de peste porcina que se ha registrado en Cataluña.

De estas pruebas, 334 se han realizado a cerdos de granja y 202 a jabalíes. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha hecho un nuevo llamamiento a la "total tranquilidad", subrayando que la enfermedad "se controla habitualmente y siempre ha dado negativo en las pruebas efectuadas".

En declaraciones difundidas a los medios, el consejero ha incidido en que la peste porcina "no afecta a las personas ni se transmite por contacto o consumo de productos derivados". Sin embargo, la situación preocupa en Cataluña ante la posibilidad de una caída de las exportaciones de productos derivados del cerdo.

Novillo ha destacado la "colaboración total" con otras autonomías, más aún tras el envío de Agentes Forestales a la provincia de Barcelona, quienes ya "se encuentran trabajando sobre el terreno" con el objetivo de hacer batidas en una zona lo más amplia posible y poder retirar a los animales afectados por el virus.

Como ya informó en la víspera el Gobierno regional, este dispositivo está formado por un jefe de unidad, cuatro profesionales de la Unidad Canina con cinco perros y dos agentes más de apoyo. Permanecerán una semana en el Parque Natural de Collserola para evitar que el virus salga del perímetro establecido.

Expertos de la Consejería se reunirán la semana que viene con la Federación Madrileña de Caza para evaluar la evolución del brote. Actualmente se está reforzando la actividad cinegética y ampliando el cupo de capturas de jabalíes, permitiendo el uso de arcos y visores térmicos, y asesorando a los municipios ante esta situación.

El Ejecutivo regional mantiene además un plan de control poblacional de jabalíes vigente hasta 2030, cuyo objetivo es reducir accidentes de tráfico por atropellos, minimizar riesgos para la salud pública y evitar daños en el sector agrario y en el entorno natural.