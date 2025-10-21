La Comunidad rechaza "dar un paso atrás" con los test de cérvix y replica a Sanidad que el propio Ministerio los avaló

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha insistido este martes en que no dará "un paso atrás" con los test de para el cribado de cáncer de cérvix y ha replicado a la ministra del ramo, Mónica García, que el propio Ministerio, a través de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, los avaló.

"Si considera que no son adecuados, que directamente la Agencia de Evaluación del Ministerio los eche para atrás y no permita que se presenten a ningún concurso de licitación", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña, que ha apuntado que se usan desde hace años en comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía o Extremadura.

Así, ha defendido este proceso de licitación, que no ha concluido, y que se ha hecho "como marca la ley, como marca también las mesas de contratación con muchos equipos técnicos que se encargan de evaluar los procesos y lo que se adquiere, se adquiere para lo que se ha puesto en los pliegos y desde luego para dar una calidad excelente".

En este marco, ha recriminado al Ministerio que se señale a la Comunidad de Madrid y no al resto. "¿Por qué habla de la Comunidad de Madrid cuando además todavía no se ha concluido el proceso de licitación? Pues simplemente porque quieren manosear y manipular", ha remarcado.

Finalmente, ha dicho que le produce "miedo" que con estos mensajes las mujeres puedan tener reparos a la hora de acudir al ginecólogo para hacerse una citología. "Es una de las cosas que más vidas salvan y que está probado que hay que hacerlo y que va bien para la enfermedad", ha zanjado.