La Comunidad recibe más de cien solicitudes de pymes en la segunda convocatoria de ayudas para proyectos de IA

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, en su visita a Star Robotics. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha recibido 128 solicitudes de pequeñas y medianas empresas (pymes) interesadas en participar en la segunda convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos basados en Inteligencia Artificial (IA) que la Consejería de Digitalización lanzó el pasado mes de junio.

Con una inversión de más de 4,1 millones de euros, estas subvenciones cubrirán hasta el 60% del coste de la iniciativa, con un máximo de 200.000 euros por entidad, para que con ella perfeccionen y mejoren la eficacia de sus soluciones tecnológicas.

En este sentido, el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha visitado este viernes Star Robotics, una de las pymes madrileñas beneficiaria de esta línea de financiación para implementar Inteligencia Artificial, con clientes en varios países.

En este caso, han aplicado esta tecnología en una flota de robots que asiste a los equipos de vigilancia y seguridad en superficies como centros comerciales o centrales eléctricas. Este robot, "pionero en el mundo", cuenta con ocho cámaras, cerebro de Inteligencia Artificial, movilidad en distintos terrenos y condiciones climáticas y alertas de seguridad.

Tras recorrer las instalaciones, López-Valverde ha recordado que "la inteligencia artificial está ayudando a ser pionera en diferentes iniciativas y proyectos dentro del ámbito de la robótica". "Desde la Comunidad estamos fomentando sectores industriales y cómo pueden ayudarse a ser mas competitivos", ha añadido.

Finalmente, el consejero ha informado que más de medio centenar de compañías ya han recibido el respaldo del Gobierno regional para impulsar casos innovadores en la primera edición, "un apoyo que les va a permitir ser más competitivas en el mercado, crecer más rápido y alcanzar antes sus objetivos".

Por su lado, el CEO de Star Robotics, ha destacado declaraciones a Europa Press que "proyectos como los de la Comunidad de Madrid permiten aumentar las capacidades con el presupuesto que permite desarrollar nuevas funcionalidades, que sin ellos no se tendrían".