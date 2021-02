Madrid ha recibido 43.290 dosis menos de las esperadas de Pfizer y 3.000 de Moderna

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este viernes en la Asamblea de Madrid que se han recibido 43.290 dosis menos de las esperadas de la vacuna de Pfizer y 3.000 menos de la de Moderna.

"Hasta esta misma semana, con la reducción de suministro, hemos dejado de recibir 37 bandejas de vacunas de Pfizer, lo que ha supuesto una pérdida de 43.290 dosis", ha constatado Escudero en una comparecencia en la Asamblea de Madrid sobre la marcha del plan de vacunación.

"En cuanto a las vacunas de Moderna, también se ha producido una disminución de las dosis iniciales y una demora en la entrega de vacunas. En concreto, se ha retrasado el suministro una semana, con una reducción de 3.000 dosis", ha agregado.

Escudero ha recalcado que, para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, "lo más importante es vacunar con seguridad", razón por la cual durante estas últimas semanas no ha podido seguir avanzando con nuevos vacunados y ha utilizado las dosis recibidas de Pfizer y Moderna para garantizar la vacunación completa de los profesionales y residentes que habían recibido la primera dosis.

"No me canso de repetir que el ritmo de vacunación lo marca el suministro de las vacunas que recibimos por parte del Ministerio de Sanidad. Y, lamentablemente, desde el inicio del proceso, no hemos tenido una sola semana en la que no se haya producido algún contratiempo", ha manifestado.

Según ha indicado, el día 15 de febrero esperan recibir un suministro de 56 bandejas de Pfizer (65.520 dosis), que serán destinadas a completar la vacunación de 16.000 personas que han recibido la primera dosis, y el resto a reiniciar la vacunación con primeras dosis entre los profesionales sanitarios, tanto de Atención Primaria, como de SUMMA 112 y centros hospitalarios.

Hasta el momento, se han administrado en las residencias 118.729 dosis, con un total del 86,7 por ciento de las personas con la vacunación ya completa, dato que alcanza el 95 por ciento en residentes y el 80 por ciento en los trabajadores de estos centros. En cuanto a los trabajadores sanitarios, el 80 por ciento ya recibido la pauta completa.

INICIO DE LA VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA

Respecto a la vacuna de AstraZeneca, el total de dosis recibidas esta semana asciende a 27.690, y previsiblemente hoy se recibirán otras 31.000.

Así, está previsto iniciar la próxima semana, contando con las dosis recibidas de AstraZeneca, la vacunación del grupo denominado 3B, que se trata de personal en activo de los siguientes colectivos: personal en activo de instituciones penitenciarias; personal sociosanitario no vacunado con anterioridad, como los 10.000 trabajadores de servicios de ayuda a domicilio, centros de menores, albergues, centros de día y equivalentes; y personal de otros colectivos sanitarios como fisioterapeutas no vacunados en centros sanitarios;

personal de oficinas de farmacia, logopedas, protésicos dentales, ópticos y optometristas, además de psicólogos clínicos.

A estos se suman también inspectores sanitarios, médicos forenses y personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia.

Contando con las previsiones del Ministerio de Sanidad, la última semana de febrero, la Comunidad de Madrid podría iniciar, con las dosis de Pfizer, la vacunación de los profesionales sanitarios del grupo 3 A, es decir, odontólogos, higienistas dentales y auxiliares, ha agregado Escudero.

Asimismo, con las dosis de AstraZeneca recibidas en la semana del 22 de febrero comenzaría la vacunación del conocido como grupo 4, grandes dependientes del grupo III de dependencia no institucionalizados, menores de 55 años.