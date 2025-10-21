La Comunidad reclama a Delegación "más medios" para evitar casos como el asesinato de la mujer hallada en Villaverde

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha reclamado este martes a la Delegación del Gobierno "más medios" para evitar casos como el asesinato de una mujer de 21 años encontrada muerta en una vivienda del distrito de Villaverde, un suceso por el que ha sido detenida su expareja de 30 años como presunto autor del apuñalamiento mortal.

En declaraciones a los medios en la estación de Metro de Ópera, el también portavoz del Gobierno regional ha condenado esta muerte, que se investiga como posible caso de violencia de género. De confirmarse, sería el segundo en la Comunidad de Madrid este año.

El detenido es un joven español de unos 30 años con antecedentes y sobre quien ya había denuncias previas, según han detallado fuentes consultadas por Europa Press, que han añadido que junto al cuerpo de la mujer había un bebé de apenas 15 meses.

"Una vez más le volvemos a pedir a la Delegación del Gobierno que no caiga en la autocomplacencia, que siga poniendo medios para reforzar la seguridad", ha remarcado el consejero, que ha hecho hincapié en la necesidad de más medios "para que este tipo de situaciones no se vuelvan a producir".

Finalmente, ha aludido a "medios fallidos" del Ejecutivo central como las pulseras para el seguimiento de las víctimas. "Tristemente hemos visto como algunos de los medios que ha puesto el Gobierno central han sido medios fallidos con esas pulseras que no han funcionado, con esas pulseras que han desprotegido a muchísimas mujeres", ha zanjado.