La Comunidad refuerza la conectividad de fibra para más de 25.000 residentes de la zona suroeste y Sierra Norte

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reforzado la conectividad de fibra para beneficiar a más de 25.000 residentes en zonas rurales del suroeste y la Sierra Norte con la instalación de unos 100 kilómetros de cableado de red para garantizar la continuidad del servicio de banda ancha en los municipios más vulnerables a interrupciones en la red.

El Gobierno regional continúa así reforzando la conectividad en las localidades de menos de 20.000 habitantes, tanto para que los ciudadanos como los Ayuntamientos tengan mayor acceso a Internet, mediante la instalación de trazados alternativos de cableado.

En conjunto, las actuaciones impulsadas por la Consejería de Digitalización beneficiarán a más de 25.000 madrileños residentes en zonas rurales del suroeste --como Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales y Navalcarnero-- y la Sierra Norte --como Alameda del Valle, Rascafría, Lozoya, Buitrago del Lozoya o Villavieja del Lozoya--.

Unas obras, realizadas en colaboración con el operador de Movistar, para mejorar la fiabilidad de la red de fibra y garantizar la continuidad del servicio ante eventuales incidencias. En este caso, son aproximadamente 100 kilómetros de nuevo trazado de fibra óptica de alta capacidad que reforzarán la red troncal de ambas zonas.

Los tramos permitirán que, en caso de que se produzca un corte o incidencia en una de las líneas, exista otra vía de enlace que mantenga operativo el servicio, evitando así interrupciones para los ciudadanos, negocios o servicios públicos en esos municipios, según han explicado desde la Consejería de Digitalización, que ha puesto en marcha esta línea de actuación a través de la Oficina de Impulso a la Conectividad ha puesto en marcha esta línea de actuación

Desde el departamento que dirige Miguel López-Valverde también han subrayado que este refuerzo redundará en mejorar la cobertura de los ciudadanos que acuden cada fin de semana a estas zonas turísticas y que son muy transitadas aún más durante los días vacacionales.

Según sus cálculos, serán más de 25.000 habitantes cada día los que se beneficiarán de esta medida, que les permitirá conectarse sin ningún problema a través de internet, redes sociales, correo electrónico, realizar llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y hacer videoconferencias en tiempo real.

OFICINA DE IMPULSO A LA CONECTIVIDAD

El consejero de Digitalización ha subrayado que uno de los objetivos de esta iniciativa es garantizar que todos los vecinos, vivan donde vivan, cuenten con una conexión más segura y de calidad en todo momento. "La digitalización también se construye desde lo local, asegurando que ningún municipio se quede atrás", ha señalado.

En la zona del suroeste de la región recientemente se han finalizado las actuaciones para habilitar este trazado alternativo y para la parte de los municipios del Valle Alto del Lozoya, situado en la Sierra Norte, el Gobierno regional está trabajando con la misma compañía móvil de cara a agilizar la concesión de los permisos administrativos requeridos que permitan establecer un trazado alternativo que garantice el sistema, reforzando la red ante condiciones meteorológicas adversas o incidencias técnicas en terreno montañoso.

"A partir del plan de robustecimiento de los operadores y con el apoyo institucional de la Consejería de Digitalización, vamos a lograr un refuerzo en la red de fibra de la Comunidad de Madrid de forma que todos los hogares tengan garantizada una conectividad de calidad, con independencia de donde se encuentren. La conectividad ayuda a vertebrar la región permitiendo que los madrileños puedan trabajar desde cualquier punto", ha explicado el consejero.

En este sentido, López-Valverde ha reseñado que la intención es que la alta velocidad llegue al conjunto del territorio, "reduciendo la brecha digital autonómica, avanzando en las comunicaciones, mejorando los servicios públicos y progresando en la transformación tecnológica de todas las localidades de la región, aportando a su desarrollo económico y social".

Con esta intervención, el Ejecutivo autonómico quiere reforzar su voluntad para asegurar servicios digitales de calidad en toda la región, especialmente en municipios más pequeños o en entornos con mayor riesgo de corte o aislamiento. Así, desde la Consejería han subrayado que, gracias a estas actuaciones, se minimizarán los riesgos de desconexión para los hogares, pymes y servicios públicos, y se fortalecerá la competitividad y la cohesión territorial.