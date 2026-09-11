Comunidad refuerza la inspección de vehículos VTC durante el Gran Premio de F1: cerca de 200 controles hasta el domingo

Fórmula 1 en Madrid - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid refuerza este fin de semana las labores de inspección sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC) con motivo de la celebración del Gran Premio de Fórmula 1, con la realización prevista de cerca de 200 controles entre el viernes 11 y el domingo 13.

De esta forma, desde el Ejecutivo autonómico han explicado que se quiere garantizar el cumplimiento de la normativa autonómica y proteger a los usuarios ante posibles incrementos abusivos de precios.

Las inspecciones se centrarán especialmente en verificar que las plataformas y operadores respetan las condiciones económicas establecidas en la regulación aprobada por el Ejecutivo regional para situaciones de alta demanda, como las que pueden producirse durante la carrera, con una previsión de asistencia de unos 350.000 aficionados.

En concreto, la Comunidad de Madrid modificó este año el Reglamento de los vehículos VTC para reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías de los consumidores. Entre las novedades incorporadas figura una regulación más precisa de las tarifas, delimitando los casos excepcionales que pueden justificar incrementos tarifarios y estableciendo límites para evitar prácticas abusivas.

Así, en determinadas circunstancias como la que se va a producir este fin de semana, la tarifa de los servicios no podrá superar en más de un 75% el precio base aplicado por el operador durante los diez días anteriores.

Con este dispositivo especial de vigilancia e inspección, el Ejecutivo autonómico quiere garantizar que miles de asistentes al Gran Premio de Fórmula 1 puedan desplazarse con todas las garantías, reforzando la transparencia del servicio y la protección de los consumidores durante uno de los eventos con mayor demanda de movilidad previstos este año en la región.