La Comunidad refuerza el Programa Bilingüe en colegios e institutos con nuevos contenidos y uso de IA

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reforzará este curso escolar 2024/25 su Programa Bilingüe en colegios e institutos introduciendo nuevos contenidos y apoyándose en herramientas de Inteligencia Artificial, según ha avanzado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante la presentación de las principales novedades del año académico que se estrena este mes en las aulas madrileñas.

Dentro de las novedades para este programa con más de 20 años, se van a poner en marcha una serie de iniciativas como la creación de una nueva asignatura optativa para los alumnos de Secundaria sobre Hitos y héroes de la cultura en inglés.

Se impartirá en ese idioma por profesores habilitados y permitirá a los alumnos trabajar con prensa, fragmentos de libros, películas y todo tipo de materiales audiovisuales para conocer más de cerca la cultura anglosajona.

Además, también se incorporará a la oferta otras dos optativas denominadas 'Comunicación oral en lengua extranjera' y 'Refuerzo de lengua extranjera', que junto a la anterior se impartirán por primera vez este curso en un centenar de centros.

En este contexto, además, docentes y alumnos de la ESO y Bachillerato intensificarán el uso de herramientas que utilizan la Inteligencia Artificial para perfeccionar la pronunciación o la escritura, lo que permitirá seguir personalizando la enseñanza de este idioma en función de las necesidades de los estudiantes.

Del mismo modo, el programa STEMadrid se extenderá este curso a los centros bilingües sostenidos con fondos públicos. Con más de seis años fomentando vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, este proyecto estrenará ahora la nueva modalidad STEMadrid Bilingual con el objetico de consolidar estas materias utilizando el inglés para la adquisición de contenidos.

En este mismo ámbito comenzará Archit3d, que trabajará sobre las obras de arquitectos para desarrollar habilidades STEAM en idioma inglés.

Asimismo, dado el interés mostrado por los centros en la red de radios escolares Voces del Aula durante el pasado curso, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades inicia su versión en inglés, Classroom Echoes.

Esta medida aplica el sistema de la radio en los centros educativos sostenidos con fondos públicos como herramienta didáctica, favoreciendo el desarrollo de competencias comunicativas que ahora además mejorarán el dominio de esta lengua extranjera.

CONCURSO DE ORATORIA

La Comunidad también estrenará el concurso de oratoria en inglés Have Your Say! con el fin de perfeccionar la pronunciación y la fluidez en la expresión oral, así como desarrollar entre los estudiantes de Educación Primaria la exposición coherente y mejorar la argumentación superando la barrera idiomática.

Finalmente, el programa internacional Global Scholars, realizado en colaboración con la Fundación Bloomberg Philanthropies, ampliará su oferta de centros educativos participantes para el curso 2024/25 en una versión adaptada a los colegios públicos e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid.

De este modo, se busca fomentar el intercambio de experiencias con alumnos de todo el mundo a través de un tema propuesto. En la última edición, participaron 1.700 alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO de 31 centros, realizando proyectos de colaboración con clases de otros países.