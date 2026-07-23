La Comunidad refuerza su transporte público por la incidencia en Cercanías en hora punta de esta mañana

Archivo - Un hombre espera en el andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reforzado su transporte publico este jueves por la mañana para poder absorber a los viajeros que se han visto afectados por la incidencia en hora punta registrada entre Atocha y Villaverde Bajo.

Según han informado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Metro de Madrid ha incrementado el servicio de la Línea 3 (El Casar-Sol) y ha reforzado el personal en la estación de Villaverde Alto para atender y orientar a los usuarios afectados.

Asimismo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha aumentado las expediciones de la línea interurbana 423, que conecta Madrid con Aranjuez y realiza parada en Ciempozuelos.

Estas medidas han permitido dar respuesta al aumento de demanda provocado por la incidencia en Cercanías, ofreciendo alternativas de movilidad y reduciendo su impacto sobre los desplazamientos de los viajeros durante la hora punta.

Los trenes de Cercanías Madrid de las líneas C3 y C4 han empezado a recuperar su frecuencia habitual después de que Adif haya informado de que se ha solucionado la incidencia que mantenía interrumpida la circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial.