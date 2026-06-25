La Comunidad registra 28 muertes atribuibles al calor en la primera ola del verano

Una persona se refresca en una fuente, en Madrid Río - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha registrado en los últimos tres días una estimación de 28 muertes atribuibles a las altas temperaturas,, según se desprende del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad.

De estos fallecimientos atribuibles a las temperatura, 16 tuvieron lugar el miércoles 24, otros nueve se produjeron el martes 23, mientras que los tres restantes corresponden al lunes 22, según los datos consultados por Europa Press.

Se trata de las primeras muertes atribuibles al calor de este año, coincidiendo con la semana de la ola de calor que ha afectado a España y que ha llevado a alcanzar temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, con valores de hasta 42ºC.

El verano de 2025, entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre, finalizó con 591 muertes atribuibles al calor en la región un 84,1% más respecto al mismo periodo del año anterior (+270).

Los fallecidos se concentraron en los meses de junio (48), julio (129) y, principalmente, agosto (414). Este mes fue además el más letal a nivel nacional, al concentrar 2.184 muertes, por delante de julio, con 1.060 fallecidos, junio (407), septiembre (173) y la segunda quincena de mayo, cuando se contabilizaron ocho defunciones.

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, está basado en un modelo de predicción que cruza tres fuentes de datos --el de defunciones diarias, las temperaturas de la Aemet y la población-- y calcula las defunciones atribuibles al exceso o defecto de temperatura, es decir, al calor o al frío.

En el caso del frío, en la región se estimó en 118 las muertes atribuibles a temperatura durante los meses de enero (114) y febrero (cuatro).