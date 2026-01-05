La Comunidad registra casi 3,1 millones de préstamos bibliotecarios a lo largo de 2025, un 3% más

Archivo - Biblioteca en la Comunidad de Madrid. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La Comunidad de Madrid ha registrado a lo largo de 2025 casi 3,1 millones de préstamos bibliotecarios, cerca de 1,4 en las Bibliotecas Públicas y más de 1,6 a través de la plataforma digital eBiblio Madrid, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Estos datos reflejan un aumento de la actividad en las bibliotecas de alrededor del 3% respecto al año anterior, mientras que el uso del formato digital se ha incrementado un 22%.

Los libros con mayor demanda para público adulto han sido 'La asistenta', 'El secreto de la asistenta' y 'La asistenta te vigila', de Freida McFadden; 'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica; 'La grieta del silencio', de Javier Castillo; 'El niño que perdió la guerra', de Julia Navarro; 'La cartera', de Francesca Giannone; 'El Clan', de Carmen Mola;'Las que no duermen NASH', de Dolores Redondo, y 'Un animal salvaje' de Joël Dicker.

Respecto a los títulos para los más pequeños, durante el mismo período han sido 'Naruto', de Masashi Kishimoto; 'Super patata', de Laperla; 'Doraemon', edición a color de Fujiko F. Fujio; 'Animalotes', de Aaron Blabey; 'Garfield', de Jim Davis; 'Detective Conan', de Gosho Aoyama; 'Hooky', de Míriam Bonastre Tur; 'Érase una vez el cuerpo humano', de Ramón Llobet Colomé; 'My Hero Academia', de Kohei Horikoshi, y 'Un pringao total', de Jeff Kinney.

En eBiblio Madrid, los libros electrónicos más prestados han sido 'La península de las casas vacías', de David Uclés; 'La cartera', de Francesca Giannone; 'El puente dónde habitan las mariposas', de Nazareth Castellanos; 'El infinito en un junco', de Irene Vallejo; 'El hombre en busca de sentido', de Viktor Frankl; y 'La riada', de Michael McDowell.

Entre los audiolibros más solicitados se encuentran 'El factor Rache', de Caroline O'Donoghue; 'El retrato de casada', de Maggie O'Farrell; 'Nada es verdad', de Verónica Raimio; 'Los días perfectos', de Jacobo Bergarache, y 'La muy catastrófica visita al zoo', de Joël Dicker.

También se han facilitado a través de este servicio publicaciones como revistas, periódicos y material audiovisual, siendo las películas más vistas 'En tránsito', 'El 47', 'Amelie', 'The best intentions', 'Alanis', 'De tal padre, tal hijo', 'La delicadeza', 'Perfect days', 'La comuna' y 'La sociedad literaria'.

Unos dos millones de usuarios disfrutan del Carné Único de las Bibliotecas que permite el acceso a todos los servicios públicos de lectura entre los que se incluye el tanto préstamo en estos espacios como el servicio en formato digital de eBiblio Madrid.