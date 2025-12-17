La Comunidad registra un nuevo caso de gripe aviar en Colmenar Viejo y eleva a 21 los focos detectados desde septiembre

Archivo - Zona de prevención contra la Gripe Aviar en el parque del Soto de Móstoles, a 27 de octubre de 2025, en Móstoles, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de un nuevo caso de gripe aviar en la localidad de Colmenar Viejo detectado el pasado 12 de diciembre, con el que eleva ya a 21 la cifra total de focos registrados desde finales de septiembre.

Así queda reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que especifica que se trata de un nuevo foco confirmado en aves silvestres de la localidad.

Con este son ya 21 los focos de gripe aviar detectados en la región desde que el pasado 22 de septiembre se tuviera constancia de un primer caso de aves silvestres contagiadas de influenza aviar altamente patógena.

Desde entonces se han registrado focos en Valdemoro, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Funelabrada, dos en Madrid, Villamanrique de Tajo, Getafe, otros dos en Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega, Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid y Torres de Velasco.

La mayoría de estos focos han sido detectados en aves silvestres, como el caso de las cientos de cigüeñas muertas en la ribera del Manzanares en Perales del Río; pero también se han dado casos en aves de corral en una granja de Valdemoro, y otros en aves cautivas de Torrejón de Velasco y Ciempozuelos.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid decretó medidas de protección en aras de evitar la propagación de la enfermedad, que podría haber llegado a la región por aves migratorias de Europa, donde también se están dando casos de gripe aviar, principalmente en aves silvestres.

Ahora, tras la confirmación de focos en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha ampliado sus medidas de protección a Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y Boadilla del Monte, así como a Alcorcón, Campo Real, Leganés, Loeches, el suroeste y sureste de Madrid, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

Entre las medidas destaca la prohibición de utilizar pájaros como reclamos de caza, la cría de patos y gansos y otras aves de corral o la cría de aves de corral al aire libre. Asimismo, queda prohibido el suministro de agua a aves procedentes de depósitos abiertos y se exige la protección de aquellos depósitos que por motivos de bienestar animal puedan estar expuestos.

Además, se extremarán las medidas de bioseguridad en las explotaciones de cría de aves de corral de cualquier tipo, minimiazando las visitas a las instalaciones y aplicando protocolos de limpieza. También queda prohibida la presencia de aves en centros de concentración de animales, incluidos certámenes o muestras.

La Comunidad de Madrid, en palabras del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, sigue trabajando para contener la propagación de la enfermedad, de la que tan solo se tiene constancia de "algún caso leve" de transmisión a humanos en Asia.