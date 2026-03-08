La Comunidad reivindica a mujeres como Alondra de la Parra o Marcela Díez como referentes en la cultura madrileña

Archivo - La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra - CARLOS LUJAN/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reivindicado el papel en la cultura madrileña de mujeres como la directora de orquesta Alondra de la Parra o la gestora cultural Marcela Díez en la antesala del 8M, Día Internacional de la Mujer, y ha destacado la presencia femenina al frente de varias instituciones y festivales culturales de la región.

Durante la última Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, el director general de Cultura e Industrias Creativas, Manuel Lagos, ha defendido así que el sector cultural de la región cuenta con una amplia representación femenina en puestos de responsabilidad.

"Por suerte para nosotros, las mujeres tutelan en la cultura de la Comunidad de Madrid la mayoría de las instituciones", ha afirmado Lagos, quien ha considerado que "no creer en la desigualdad de género sería absurdo", aunque ha defendido que la estructura cultural madrileña refleja ya un papel destacado de las mujeres. "En la Comunidad de Madrid, la cultura reside en manos de la mujer", ha subrayado.

Durante su intervención, ha citado a distintas responsables de instituciones y festivales culturales de la región, entre ellas la directora Alondra de la Parra, al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), o Marcela Díez, directora del Festival de Otoño.

Asimismo, ha mencionado a Lola Lara, directora del Festival Teatralia; Clara Pérez, al frente del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro; Eva Luna, directora artística del festival Riesgo; Ruth González, directora de Ópera a Quemarropa; o Mercedes Goiz, directora de Madrid Urban Fest, como ejemplos de la presencia femenina en la dirección cultural.

SIN UN PLAN DE IGUALDAD ESPECÍFICO

Durante la comisión, la diputada de Más Madrid Diana Paredes ha criticado que la Comunidad de Madrid no disponga de un plan específico de igualdad en el ámbito cultural ni realice evaluaciones de impacto de género en políticas culturales, como museos, convocatorias de ayudas, políticas de adquisiciones o la gobernanza de las instituciones culturales. "Si no se hacen evaluaciones, ¿cómo se puede saber si las políticas culturales están funcionando?", ha planteado.

Ante estas críticas, Lagos ha defendido que el Gobierno regional no considera necesario elaborar un plan específico porque, a su juicio, la presencia femenina ya es mayoritaria en la estructura cultural de la Comunidad.

"Como tenemos la fortuna de que la cultura en la Comunidad de Madrid mantiene esta paridad y esta igualdad, no hace falta poner en marcha ningún plan", ha afirmado. En la misma línea, ha añadido que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tampoco ve necesaria una evaluación específica al entender que las mujeres ya ocupan puestos de responsabilidad en distintas áreas de la administración cultural.

VIOLENCIAS MACHISTAS

La última comisión del ramo también ha abordado la cuestión de las violencias machistas en el ámbito cultural a raíz de una pregunta de la diputada de Más Madrid Marisa Escalante, que ha calificado este fenómeno como "un problema estructural" que atraviesa el sector.

"Hablar de violencias machistas en el ámbito de la cultura no es hablar de casos aislados, es hablar de un problema estructural que atraviesa el sector de arriba abajo", ha asegurado.

La diputada ha reclamado así protocolos de prevención, canales de denuncia independientes y mecanismos de protección para trabajadoras del ámbito cultural. "Cuando no hay protocolos claros, cuando no hay canales independientes de denuncia, cuando no hay respaldo institucional inequívoco, lo que hay es abandono y lo que hay es silencio", ha remarcado.

Por su parte, Lagos ha respondido que la Comunidad de Madrid aplica la normativa estatal y autonómica en materia de violencia de género y ha recordado que el Ejecutivo autonómico cuenta desde 2017 con un protocolo general de prevención y actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración regional y sus organismos dependientes.

Asimismo, ha señalado que en el ámbito cultural dependiente de la Comunidad "los posibles casos de acoso o violencia que se pudieran dar, que en este momento no se dan" quedarían amparados por ese marco general.