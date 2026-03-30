La Comunidad reivindica el "muy buen ritmo" del comercio minorista en la región que crece 1 punto por encima del Estado

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, visita la Pastelería América en la callea Atocha - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reivindicado el "muy buen ritmo" del comercio minorista en la región y ha destacado que crece un punto por encima del Estado.

Lo ha destacado este lunes en una visita a la Pastelería América de la calle Atocha, que se encuentra inmersa en la temporada de torrijas. Albert ha señalado que la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid (Asempas) ha cifrado en 7,5 millones de estos dulces los que consumirán los madrileños a lo largo de esta Semana Santa.

Un postre que comparte espacio, muy por debajo, con otras elaboraciones como las monas de pascua, de las que se calcula que se vendrán un millón, los bartolillos o los pestiños.

Aprovechando su visita también ha puesto en valor a los comercios que tienen el sello artesano, que son 80 en la región, y también al conjunto de 600 establecimientos de comercio minorista en la Comunidad, que presentan "unos datos buenísimos".

Las ventas del comercio minorista en febrero crecieron en la Comunidad de Madrid un 3,1% en términos interanuales frente al 2% del conjunto del Estado.

Albert ha recordado que las ayudas a pymes comerciales, de servicios y artesanas para 2026, dotada con 2,5 millones de euros, ha recibido 932 solicitudes tras cerrarse el plazo la semana pasada. Estas subvenciones se enmarcan en el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-2027, al que el Ejecutivo autonómico destina 20 millones para fomentar la competitividad de los comercios de proximidad, especialmente los que tienen más de 50 años de antigüedad.