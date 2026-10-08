La Comunidad reivindica su Plan Vive, "a las antípodas" del modelo de Sánchez, con cerca de 7.000 viviendas entregadas

Archivo - El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha reivindicado este jueves su Plan Vive de vivienda asequible, que está "a las antípodas" del modelo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha indicado que alcanzará las 16.500 viviendas y ya hay cerca de 7.000 entregadas.

En comparecencia en la Asamblea de Madrid donde ha dado cuenta del estado de ejecución de este plan, Jorge Rodrigo ha subrayado que necesitan "suelo, inversión, seguridad jurídica, agilidad administrativa y colaboración entre las administraciones y el sector privado".

"Ese es el modelo de la Comunidad de Madrid. Un modelo que se sitúa en las antípodas de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, centradas exclusivamente en la intervención del mercado, regulación de los precios y las zonas tensionadas, estrangulando, por ello, el mercado del alquiler con la única finalidad de contentar a sus, hasta ahora, socios de gobierno. Nosotros hemos elegido actuar sobre la oferta y el Plan Vive demuestra que es posible", ha reivindicado.

Así, ha informado de que hay cerca de 7.000 viviendas entregadas, alrededor de 10.000 en distintas fases de licitación, construcción y adjudicación, y un programa que alcanzará las 16.500 viviendas, la mayoría de ellas destinadas a los jóvenes, y que van a "seguir ampliando este número de viviendas en construcción".

Se basa en un modelo de colaboración público-privada al que desde la izquierda "atacan y criminalizan", pero ha subrayado que gracias a ello se han "multiplicado por cuatro la capacidad para promover viviendas de alquiler asequible, sin eludir responsabilidades".

"Lo que no resulta razonable, señorías, es convertir, como hacen ustedes, la izquierda, incidencias concretas en una descalificación de un programa que está ampliando de manera sustancial el parque de vivienda asequible de nuestra región y que además es el mayor programa público asequible en toda España", ha indicado.

CASAS CON HUMEDADES, PLAGAS Y EN LAS QUE QUE "SALE MIERDA DE LA DUCHA"

Por parte de la oposición, el diputado de Más Madrid Jorge Moruno ha cargado contra la gestión del Plan Vive, una iniciativa de vivienda que no cumple con las necesidades de los madrileños, que incluso rechazan las casas que les son adjudicadas porque "no les salen las cuentas".

Para Moruno, el Plan Vive está acompañado de una serie de "incumplimiento del mantenimiento" y las viviendas son de mala calidad que se inundan cuando llueve o que están "llenas de cucarachas". "No sé si en su vivienda sale mierda por la ducha", se ha cuestionado el diputado de Más Madrid.

Otra de las críticas de Moruno al Plan Vive ha sido precisamente el precio del suelo, pues a pesar de que las viviendas de esta iniciativa son de precio regulado, este no es asequible para los madrileños. "El metro cuadrado de un ático del Plan Vive sale más caro que el metro cuadrado del ático de Chamberí", ha asegurado.

Según sus cálculos, el polémico ático que la Comunidad de Madrid compró en Chamberí saldría a 11 euros el metro cuadrado con el "contrato de alquiler que le querían poner" a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mientras que en el Plan Vive sale a 22 euros.

Por su parte, el diputado socialista Javier Guardiola, encargado de presentar la solicitud de comparecencia del consejero de Vivienda, ha puesto el foco en los "problema estructurales" de las casas del Plan Vive, que sufren de humedades, plagas de ratas y materiales de malas calidades.

Además, ha acusado a la Comunidad de Madrid de hacer como propias unas viviendas que "no son suyas", sino de los fondos de inversión para los que, asegura, se ha privatizado el suelo. Según sus cálculos, en la región hay menos vivienda pública que en 2025, y aquella que sí existe es porque los tribunales "pararon" su venta.

"Lo único que han hecho es aprender de sus errores del pasado. No pueden vender vivienda pública a fondos buitre, directamente se las regalan y se la damos durante 75 años. Eso es el Plan Vive", ha remachado el diputado socialista.

Por su parte, la diputada de Vox Beatriz Tejero ha señalado que frente a las 7.000 viviendas en Madrid "hacen falta 90.000" y ha cuestionado que se hable de viviendas "licitadas, proyectadas y adjudicadas" es necesario saber las familias "que consiguen un hogar".

"Ustedes han decidido que los madrileños de esta generación sean inquilinos. Nosotros pensamos que quieren ser propietarios, que quieren ahorrar, prosperar, formar una familia y dejarle algo a sus hijos", ha afirmado y considera que el Plan Vive está destinado para que no sea así.