La Comunidad reivindica su presupuesto "inversor" frente a una oposición que no es "capaz de plantear una alternativa"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reivindicado este miércoles su propuesta de presupuesto "inversor" para 2026 frente a una oposición en la Asamblea de Madrid que no es "capaz de plantear una alternativa", después de que los diferentes grupos hayan dado a conocer sus enmiendas.

"Ni Más Madrid ni ninguno de los partidos de la oposición están siendo capaces de plantear una alternativa al presupuesto de la Comunidad de Madrid, un presupuesto que crece casi un 7% precisamente para seguir mejorando los servicios públicos, la sanidad, el transporte y los servicios sociales", ha defendido el consejero en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Así, ha reivindicado que sus Presupuestos para 2026 se centran en la región "del futuro" y en grandes proyectos frente a un Gobierno de España que no presenta los suyos porque es "más débil de la democracia".

También se ha referido el consejero a las entradas a cuenta al recordar que "no es más que un mecanismo automático que corresponde con todos los impuestos que son recaudados en la región a través de lo que cotizan y de lo que pagan los madrileños". "Si crecen las entregas a cuentas es gracias al dinamismo económico y a la política fiscal del Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha subrayado.