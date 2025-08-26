La Comunidad remarca la "oportunidad" del Premio de F1 para Madrid y la región en inversión, turismo, marca y empleo

Archivo - Archivo.- Circuito de F1 en Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado este martes la "oportunidad" que supone el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid que arrancará el próximo año en las instalaciones de Ifema Madrid para la atracción del turismo.

En declaraciones a los medios en Alalpardo, el consejero madrileño ha recalcado la inversión de más de 450 millones de euros en región y los más de 8.200 puestos de trabajo que generará.

"Yo creo que los madrileños tenemos que estar de enhorabuena con ese regreso de la Fórmula 1 a Madrid, sobre todo porque va a traer muchísimo más turismo", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que seguirá posicionando a la capital de España y a la región "en el mapa mundial a nivel deportivo". "Los madrileños debemos de estar en este caso de enhorabuena y disfrutar de que el año que viene en el año 2026 vamos a tener el campeonato otra vez en su casa", ha destacado.