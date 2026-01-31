La Comunidad renueva en 2025 más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión superior a los 21 millones

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha renovado más de 142 kilómetros de las carreteras regionales con una inversión que supera los 21,2 millones de euros en 2025.

Estas actuaciones se han llevado a cabo en cada una de las ocho zonas en las que se dividen los más de 2.500 km que componen su red viaria, ha desgranado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Además, también se ha actuado en cerca de seis kilómetros de carril bici, asegurando los desplazamientos de los usuarios que hacen uso de estas instalaciones.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico mantiene "su firme compromiso" con el mantenimiento y conservación de las infraestructuras, con el objetivo de garantizar "las condiciones óptimas de seguridad para los conductores".

Gracias a estos trabajos en el pavimento, que se realizan de manera periódica, se consigue reducir "el deterioro progresivo" que producen las condiciones climatológicas adversas o los efectos del propio tráfico rodado, en especial por el tránsito de los vehículos pesados que representan de media más del 8% del total.

La conservación y mantenimiento de las carreteras forma parte de las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red, al que se destinarán 234,5 millones de euros el próximo año.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó, en su última reunión de 2025, la prórroga de estos contratos y una inversión de 40,3 millones para cuidar los firmes durante los dos próximos años.