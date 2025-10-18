La Comunidad replica a Mónica García que si "no le parece bien el test" de cáncer de cérvix "lo hubiera echado atrás"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha replicado a la ministra del ramo, Mónica García, que si "no le parece bien el test" para el cribado de cáncer de cérvix que dice que ha comprado el Ejecutivo regional "lo hubiera echado atrás" la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias dependiente de su Ministerio.

Así ha respondido Matute a las críticas esta mañana de García antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid, desde donde acusó a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de promover una Sanidad "low cost" comprando los test "más baratos".

La consejera de Sanidad ha defendido que "low cost" es la aportación del Ministerio para Madrid en salud mental, que ha cifrado en "80 céntimos por paciente", y ha afirmadoq ue cuando "alguien te intenta tirar tierra, las manos sucias se le quedan al que lo dice".

"Y en este caso me da mucha pena que nuestra ministra, que tendría que estar orgullosa de la sanidad y trabajar por ella, pues lo que haga es todo lo contrario", ha afeado.

Matute ha mostrado su "profunda pena" por las declaraciones de la ministra y ha afirmado, como hiciera en el Pleno contra la bancada de la izquierda, que se pod*ria estar incurriendo en un "delito de salud pública" porque se podría estar creando entre la población la "sensación de que lo que se está haciendo no tiene fiabilidad.

Matute ha recalcado que se está "empezando a hablar" de algo que todavía no está finalizado, el proceso de adjudicación de los citados test. "Puedo decir a los madrileños es que pueden estar tranquilos y seguros que todos los test y todos los cribados poblacionales que se hacen en la Comunidad de Madrid son excelentes precisamente para diagnosticar antes la enfermedad cuando aparezca", ha añadido Matute, quien ha explicado que en la región no solo se buscan las lesiones provocadas sino también el virus con estos tests.

Ha vuelto a cargar contra García, a quien no ve "gobernando por una mejor salud para todos los españoles", sino que trata de un "absurdo de oposición a la Comunidad de Madrid".