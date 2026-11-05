La Comunidad reprocha que se use la huelga educativa como "campaña callejera" y oposición pide a Zarzalejo que negocie

Profesores en huelga hacen una acción de protesta y cortan una calle, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha reprochado este jueves que la izquierda quiera convertir la movilización educativa en "una campaña de confrontación callejera" contra el Gobierno regional, mientras que la oposición ha insistido en que se siente a negociar con la comunidad educativa.

Zarzalejo ha comparecido en la Asamblea de Madrid para informar sobre la huelga de la comunidad educativa, donde ha señalado que pese a que la huelga es un derecho constitucional no puede ser justificación "para el hostigamiento, la intimidación o la vulneración de los derechos de los demás, como está ocurriendo cada día desde que empezó".

"Defender ese derecho no significa tampoco guardar silencio ante conductas que resultan totalmente incompatibles con el respeto que merece nuestra comunidad educativa. Y no voy a guardar ese silencio. Y tampoco significa que debamos ignorar la dimensión política de quienes promueven estas movilizaciones", ha trasladado.

Así, ha trasladado que hay una gran diferencia entre reivindicar mejoras para los profesores y utilizar la movilización como "campaña de confrontación" con lemas como 'Fuera Ayuso' que tienen "un objetivo político".

"Cuando se utilizan lemas directamente contra la primera autoridad de la Comunidad de Madrid, se está expresando un objetivo que va mucho más allá de una negociación sobre ratios, sobre jornadas o sobre condiciones laborales", ha afirmado Zarzalejo.

Considera que los ciudadanos tienen "todo el derecho a conocer esta diferencia" porque mientras se usa a los docentes para la "confrontación política", hay miles de familias madrileñas "que están pendientes de que sus hijos puedan continuar con normalidad su formación", ha defendido la consejera.

En concreto, ha señalado que alumnos de segundo de Bachillerato que se enfrentan a un "curso decisivo" y que la PAU "no está en huelga", mientras que estudiantes de educación especial "necesitan atención y tranquilidad en las aulas", o docentes que quieren desarrollar su trabajo "con total normalidad".

"Es a ellos a los que les quiero trasladar el reconocimiento de la Consejería y, desde luego, de todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Especialmente a los directores, porque cuando se producen bloqueos de accesos, daños a la salud, daños a la vida, a las instalaciones o situaciones de intimidación como las que se describen en las cientos de denuncias que estamos recibiendo todos los días, son ellos quienes tienen que afrontar las consecuencias inmediatas en sus propios centros", ha aseverado.

Ante estas situaciones, ha apuntado que es la Consejería de Educación la que tiene "la obligación de protegerlos y de respaldar su autoridad" porque ninguna reivindicación justifica "la intimidación a un docente o la utilización de menores" para mensajes partidistas, además de insistir en su defensa de la "neutralidad ideológica" en las aulas.

MM ADVIERTE QUE "LA CENSURA" NO ACABARÁ CON LA HUELGA

La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha comenzado dando la bienvenida al comité de huelga, invitado en el hemiciclo, y ha afeado a Zarzalejo que ese era el primer momento que "comparte espacio físico" con ellos tras negarse a sentarse a negociar.

"Creo que una responsable política que no es capaz de sentarse a hablar, a dialogar, a conversar y que en vez de eso además decide echar gasolina e intentar desacreditar llamando delincuentes o insultando a los profes madrileños, no debería ser responsable política, mucho menos consejera de Educación", ha espetado María Pastor.

Ante ello, Zarzalejo le ha pedido que saque "una sola prueba" en la que ella ha llamado "delincuentes a los docentes en huelga". "Si no ya le aseguro que nos vamos a ver en los tribunales. No sea falsa, mentirosa y además prepotente", ha espetado.

Pastor ha respondido en la réplica reproduciendo el vídeo de Zarzalejo diciendo en la sesión de control que varias de las acciones cometidas por huelguistas no son "ejercer el derecho de huelga", sino "ejercer la delincuencia y las prácticas mafiosas".

Pastor ha preguntado a la consejera "qué es lo que tienen que hacer" los profesionales que "no pueden más" y si considera que deben "estar calladitos" para que Zarzalejo "no esté molesta porque luchan por sus derechos".

Ha reivindicado que los huelguistas han conseguido un paro "histórico" y "transversal" con el apoyo de las familias, al tiempo que han trasladado "de forma muy sencilla lo que pasa en las aulas y las necesidades que hay" ante una "situación insostenible".

"El apoyo a los profes crece a la misma velocidad que crece el nerviosismo y la desesperación del Partido Popular. Hay algo que se ha despertado en la educación pública madrileña y no hay ni censura, ni insultos, ni soberbia que vaya a romperlo", ha advertido María Pastor.

PSOE DICE QUE EL PP CREA "UNA CASTA"

El diputado del PSOE Esteban Álvarez ha comenzado su intervención también exigiendo a Zarzalejo que se siente a negociar y ha recordado que en el Real Decreto del derecho a la huelga se establece que la patronal --la Consejería-- "tiene que negociar con el comité de huelga, no con la Mesa Sectorial".

Ha recalcado que si este viernes se desconvocaran todas las huelgas educativas --desde las infantiles hasta la universitaria-- los problemas del sector no se solucionarían" y ha recordado que también le han pedido que se siente a negociar los directores de institutos y "más de 150 AMPAS".

Considera que las políticas del PP están creando "una casta" al estar bajando impuestos, pero respondiendo que "no hay dinero" cuando se pide que un servicio público "sea atendido de una forma eficaz". "Tiene usted un récord. Ocho meses en el cargo y una huelga general, la primera que afecta a todo el sistema educativo. De cero a universidad. Enhorabuena", ha rematado mirando a Zarzalejo.

VOX PIDE A ZARZALEJO QUE ACABE CON LA HUELGA

Por Vox ha tomado la palabra su portavoz adjunto José Antonio Fúster, quien considera que se puede resolver esta huelga negociando salarios o reducir ratios y horas lectivas, pero que eso cualquiera de las medidas que se tomen desde la Consejería para terminar los paros no van a "resolver ninguno de los grandes problemas del sistema educativo".

Ha vuelto a afirmar, como en otras ocasiones, que el modelo educativo actual ha "confundido enseñar con acompañar" y "transmitir conocimientos con gestionar emociones". Es por ello, que ha vuelto a fijar la mirada en la necesidad de acometer reformas profundas en el sistema para mejorar la Educación.

Por ello, ha pedido a Zarzalejo que "termine con la huelga de Educación" y que "cuando negocie informe a los sindicatos de que los españoles, a través de sus representantes legítimos, le van a dar una vuelta enorme al sistema" con el objetivo de lograr una "transmisión de conocimientos a una nueva generación" para que sean "mejores" que la actual".

A pesar de ello, en la réplica, Fúster ha afirmado que hay "reivindicaciones inasumibles" y que, además, "no tienen interés para lo que es la mejora de la Educación en la Comunidad de Madrid". "Me resulta chocante que ellos sigan tratando de engañar a la gente diciendo que la calidad de la educación depende de conseguir estas reivindicaciones de salarios, bajadas de ratios, horas lectivas y todo lo demás", ha rematado.