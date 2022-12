Comunidad reprocha a Vox "disparar" con izquierda a los Presupuestos y poner "en riesgo" a quien "planta cara" a Sánchez

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha cargado contra Vox tras adelantar su 'no' a los Presupuestos regionales y les ha acusado de "disparar" junto a la izquierda y de poner "en riesgo" a la "propia Comunidad de Madrid", que es quien "planta cara" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Vox no quiere reconocer que tuvo un fallo garrafal al no presentar a tiempo sus enmiendas a los Presupuestos. Lo hicieron mal, pero estamos hablando de plazos que no puede uno saltarse sin más", ha expuesto a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Este mismo martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el diputado de Vox Íñigo Henríquez de Luna dejaba en el aire la abstención de su grupo a las Cuentas, condición imprescindible para que estas salgan adelante --ya que el 'sí' del PP sumaría más escaños que toda la izquierda junta--.

Más tarde desde Vox adelantaban a Europa Press que su posición sería finalmente 'no', lo que implica que se tumban los Presupuestos madrileños.

La cuestión estaría vinculada con que este mismo día la Dirección de Informática, Tecnología y Transparencia de la Asamblea de Madrid ha concluido que no existió fallo técnico que impidiera que Vox registrara en tiempo sus enmiendas al Proyecto de Presupuestos regionales para 2023.

Lasquetty ha afeado que el grupo liderado por Rocío Monasterio sea "capaz de echarse en brazos de Más Madrid, PSOE y Podemos" con tal de "disparar" contra estas cuentas. Ha defendido, además, que si no salen adelante hay muchas inversiones que se quedan en el aire y ha citado como ejemplo las 10.000 nuevas plazas en Formación Profesional, mejoras en residencias, nuevas líneas en Metro de Madrid y obras en centros escolares.

"En riesgo está algo más valioso, que es la Comunidad de Madrid que con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso planta a cara, habla claro y actúa de frente, la que le para los pies a Sánchez. Es lo que está en riesgo porque no quiere reconocer que hicieron las cosas mal", ha proseguido el titular de Hacienda.

Asimismo, ha puesto en valor que desde el PP "siempre se ha tenido la voluntad de negociar" y ha recordado cómo hasta que se rompieron las conversaciones la misma semana que habían de presentar las enmiendas parciales se llevaban dos meses negociando un acuerdo para poder sacar adelante las Cuentas. "Vox no quería dejar que se aprobaran este año", ha concluido.

Este 'no' de Vox a las cuentas de Isabel Díaz Ayuso se suma a la negativa que mantiene también el portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, a los Presupuestos municipales a los que no ha presentado ninguna enmienda.