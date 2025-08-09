La Comunidad retira sus medios en el incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) por evolución es favorable

Vehículo colabora en el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha retirado sus medios en el incendio declarado este viernes en San Bartolomé de Pinares (Ávila) tras estar toda la noche participando en las labores de extinción, ya que su evolución es favorable y sin llama en ningún punto, aunque todavía sigue activo.

Una portavoz de Emergencias 112 de Madrid ha informado a Europa Press que, pese a que los efectivos madrileños se retiran de las tareas, todavía sigue vigente el nivel 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), tras su activación por la proximidad del fuego al municipio de Valdemaqueda.

El Gobierno regional envió este viernes cinco helicópteros, dos bulldozer y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a extinguir el incendio en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, según ha trasladado Emergencias 112 en la red social 'X'.

Además, efectivos pertenecientes al Primer y Quinto Batallón de Intervención BIEM1y BIEM5, de la Unidad Militar de Emergencia (UME) también se han sumado a las labores de extinción.

En estos momentos, el incendio forestal evoluciona favorablemente, aunque sigue activo pero no hay llama en ningún punto lo cual permite a los medios desplegados centrarse en cerrar el perímetro y eliminar los numerosos puntos calientes.

Así lo han explicado en declaraciones difundidas a los medios el director técnico de extinción durante la noche, Pedro José Pérez, y el técnico de la ELIF P1 de Villaeles de Valdavia (Palencia), Fernando Hernández, a su llegada de madrugada al Puesto de Mando Avanzado después de trabajar en el incendio.

En concreto, Pérez ha detallado que el incendio continúa activo con puntos calientes en todo su perímetro pero se encuentra perimetrada mucha parte después del trabajo de los bulldozer y ahora preocupan los puntos calientes en los que se va a incidir cuando se incorporen los medios aéreos para evitar reproducciones.

De cara al desarrollo de la mañana el objetivo es que los medios aéreos puedan trabajar para enfriar los puntos calientes de cara a la previsión del aumento de la temperatura y del viento, por lo que se trabajará para asegurar todo el perímetro.

Un total de 106 efectivos y 53 medios de la Unidad Militar de Emergencias ha trabajado sin descanso desde anoche en las tareas de extinción de este incendio forestal, en el que han intervenido ya 115 medios aéreos y terrestres.

Por su parte, la Junta de Castilla y León elevó en la tarde del viernes a Índice de Gravedad 2 el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en el que han trabajado ya más de un centenar de medios aéreos y terrestres.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.