Comunidad reúne en el Zendal a profesionales y pacientes con ELA en busca de soluciones tecnológicas que mejoren su vida

Archivo - Centro Especializado de Atención Diurna para Pacientes de ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reunido este lunes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes con esclerosis lateral Amiotrófica (ELA) y cuidadores para la creación de nuevas soluciones tecnológicas innovadoras que mejoren su autonomía, comunicación y bienestar.

"Lo que queremos es buscar soluciones avanzadas precisamente para ser más humanos", ha explicado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la inauguración del encuentro de trabajo 'Presente y futuro de la tecnología en los cuidados de la ELA', organizada por el complejo junto con la Fundación Fenin, adELA y la Universidad Politécnica de Madrid.

"Aunque sabemos que, a día de hoy, la ELA no tiene cura, las administraciones tenemos el imperativo moral de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por eso, es imprescindible apostar por la última tecnología, fundamental para mejorar su día a día, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad", ha explicado Matute.

En este sentido, ha recordado la incorporación al Centro Especializado de día para pacientes de ELA (CEADELA) de un exoesqueleto robótico de última generación, al que se suma en los últimos días la llegada de otro robot para extremidad superior. También, ha recordado la consejera, un Banco de Voz para pacientes, al que se han sumado medio centenar de ellos hasta el momento.

Matute también ha subrayado que el Zendal contará con un área específica de investigación "para ingenieros, para informáticos, que junto con los profesionales y los pacientes van a diseñar prótesis, ortesis, ayudas robóticas, precisamente para en función del tipo de daño que tienen, mejorar su día a día y también mejorar la vida de las familias que les rodean, que es importante".

"Hay que pensar en el conjunto, con lo cual muchas ideas, pero sobre todo queremos que ellos nos den ideas porque precisamente trabajar en un equipo multiprofesional te aporta conocimientos a los que tú no puedes llegar si no trabajas en equipo", ha zanjado.