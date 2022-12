La Comunidad se reunirá con los afectados por la 7B en las próximas semanas para comunicarles las indemnizaciones

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha confirmado este lunes que se reunirán con las familias afectadas por la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares "cuando comience el año" para comunicarles las cantidades a indemnizar en cada caso.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press tras la presentación de los resultados de la encuesta de calidad realizada a los usuarios de las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Requerido por una fecha tope para la comunicación de las cantidades a indemnizar a las familias afectadas, Pérez ha indicado que ocurrirá "cuando comience el año", y fuentes de la Consejería indican que será "en las próximas semanas".

Preguntado por una fecha para el ingreso de las indemnizaciones, el consejero ha explicado que dependerá de esta reunión en la que "lo importante es que cada familia sea plenamente conocedora de sus derechos y la indemnización que les corresponde".

"No queremos tener prisa en un proceso que requiere mucha sensibilidad y escucha", ha detallado el consejero, que entiende que "no es preciso en este momento poner un plazo" para el ingreso de las indemnizaciones "porque va a depender de que las familias se sientan verdaderamente decididas a aceptar la propuesta" de la Consejería.

El consejero anunció hace seis días un coste total de 7 millones de euros para indemnizar 76 expedientes de los que 43 son viviendas, 27 plazas de garaje y cinco, locales comerciales.

Entre los conceptos que incluye la indemnización se encuentran los bienes inmuebles, bienes muebles, daños morales, lucro cesante de los negocios y los pisos en alquiler y daño emergente.

Las cantidades de cada concepto han sido detalladas a nivel general para los bienes muebles, con 28.000 euros y para los daños morales, con 20.000 euros de base que pueden aumentar según el número de integrantes de la familia.

No obstante, a pesar de este anuncio general que concreta la indemnización por familia en una media de 200.000 euros por vivienda, la consejería no se ha reunido aún con cada afectado para comunicar la cantidad de su caso particular.