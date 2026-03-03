La Comunidad saca pecho por registrar la cifra de parados más baja para un mes de febrero de los últimos 17 años

Archivo - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha sacado pecho este martes por registrar 282.283 personas desempleados, la cifra de parados más baja para un mes de febrero de los últimos 17 años.

Así lo ha expresado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en febrero con 3.694 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 282.283 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025, se han registrado 9.459 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,24%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero subió un 0,33% en relación al mes anterior, y ganó una media de 12.806 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,85% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 106.943 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.857.701 personas.

"La Comunidad de Madrid lidera la afiliación en el último año, con más de 105.000 nuevos cotizantes. Es un aumento del 2,9%, siete décimas más que la media nacional. Es el mayor incremento en términos absolutos de todas las regiones", ha subrayado Albert.

Al hilo, ha defendido que la región madrileña ha creado casi uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo en este periodo, a la vez que ha remarcado que por tercer mes consecutivo "supera a Cataluña en número de afiliados, a pesar de tener un millón menos de habitantes".

"El paro ha bajado en la región en el último año, con un descenso del 3,2% y cerca de 9.500 madrileños menos en situación de desempleo. De esta forma, la cifra de parados se sitúa en 282.283 personas, la más baja para un mes de febrero de los últimos 17 años", ha insistido.