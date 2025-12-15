La Comunidad sigue trabajando para contener el brote de gripe aviar y mantiene medidas para prevenir la peste porcina

Archivo - El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha incidido en que el Gobierno regional sigue trabajando para contener el brote de gripe aviar registrado en la región, mientras que mantiene activas las medidas para prevenir la aparición de casos de peste porcina, detectados hasta la fecha en la provincia de Barcelona.

Novillo ha señalado que Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid siguen en la zona del río Manzanares trabajando en la recuperación de cadáveres de aves, si bien ha recalcado que "ha bajado" la mortalidad de un brote de gripe aviar proveniente de Europa y que, por el momento, tan solo deja "algún caso leve" de transmisión a humanos en Asia.

"Por suerte, con las medidas de contención que hemos puesto en coordinación con el Ministerio no ha habido traslación a ninguna granja avícola en la Comunidad de Madrid y hay que estar muy atentos con estas medidas que ya llevamos dos meses implementadas, de retirada de esos cadáveres, incineración y ver qué pasa en esta época de alto riesgo", ha dicho Novillo en una entrevista en 'Telemadrid'.

El consejero ha reconocido que el último foco de gripe aviar, concentrado en la zona de Getafe, deja "más de 500" cigüeñas muertas, si bien ha recordado que la población de estas aves en la Comunidad de Madrid es de "más de 5.000 estables" y unas 15.000 que pueden llegar a trasegar por la región.

PESTE PORCINA EN CATALUÑA

Sobre el brote de peste porcina en Cataluña, Novillo ha recordado que el Gobierno regional envió durante varios días a efectivos del Cuerpo de Agentes Forestales para colaborar en la búsqueda de posibles animales muertos, y ha destacado la coordinación entre comunidades a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y el Ministerio.

Novillo ha incidido en que sería "un problema" que esta enfermedad se trasmitiera a explotaciones porcinas, si bien ha señalado que, por el momento, "no hay ninguna explotación porcina afectada ni en Cataluña y por supuesto en Madrid".

Al hilo, el consejero ha señalado que el Gobierno autonómico declaró la emergencia cinegética para intentar controlar la población de jabalíes al detectar un "crecimiento exponencial de esta especie" que se acerca ya a núcleos de población y se deja ver en zonas urbanas, incluso en algunos casos a las puertas de colegios.