Comunidad sitúa la ocupación hotelera alrededor del 90% por Semana Santa y augura datos "muy favorables" para economía

Archivo - Imagen de recurso de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, visitando una pastelería - COMUNIDAD DE MADRID D.SINOVA - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado a ocupación hotelera esta Semana Santa en un 90% y ha augurado que el impacto de estas vacaciones en la economía arrojará unos datos "muy favorables".

Así lo ha trasladado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tras visitar el local de la pastelería América situado en la madrileña calle de Atocha.

"Las perspectivas son buenísimas. No teniendo costa, tenemos la misma ocupación que se espera en Andalucía o en Valencia, lo cual pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid ya no tiene un turismo de una época del año", ha planteado.

Al hilo, ha sacado pecho de esta desestacionalización del turismo y ha afirmado que la Semana Santa madrileña "atrae tanta gente" como puede atraer "el sol y la costa".

Ha remarcado que la alta ocupación hotelera que registra este año la autonomía implica también un efecto tractor "para la actividad económica, para el comercio minorista y para todo lo que significa Madrid". Este sector, el turístico, ya supone más de un 8,5% del Producto Interior Bruto madrileño.