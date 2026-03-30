La Comunidad anima a disfrutar de su Semana Santa, que "pega fuerte" con una "mezcla perfecta" de cultura y liturgia

Procesión del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón ‘Los Estudiantes’, a 29 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha animado este lunes a madrileños y visitantes a disfrutar de la Semana Santa de la región, que "pega fuerte" con una "mezcla perfecta" de patrimonio, cultura y liturgia.

"Somos un destino elegido preferentemente por todos los turistas nacionales dentro de los primeros lugares a los que deciden venir en Semana Santa, pero estamos también en el ranking de los 10 más interesantes para el turismo internacional, con lo cual eso quiere decir que nuestra Semana Santa pega fuerte e interesa", ha ensalzado el consejero en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

En concreto, y más allá de la capital, ha animado a visitar las diferentes procesiones y actividades que se celebran en municipios como San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez o Chinchón, a los que se suman otros como Daganzo, Morata de Tajuña o Carabaña. "A la gente le sigue sorprendiendo que haya tantos municipios en nuestra comunidad autónoma en los que se celebre con este interés turístico regional la Semana Santa", ha señalado.

A ello, se suma la posibilidad de disfrutar del patrimonio monumental y natural, junto con la gastronomía con casi ocho millones de torrijas que se hacen en estas fechas, además de otros dulces típicos.

Es por ello que De Paco ha defendido que los municipios madrileños son "son lugares abiertos, de unión, mestizos y lugares de compartir", algo que es "el aliciente perfecto" para visitarlos en estos días de Semana Santa.

"El turista ha entendido que Madrid es su capital, que es especialmente importante, por supuesto, pero también son los otros 178 municipios que la rodean, hablamos de las tres ciudades patrimonio, pero se podría hablar también de las Once Villas o de cualquier pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid que tiene mucho que ofrecer al turista", ha afirmado.