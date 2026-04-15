La Comunidad subraya que actividad principal del CRTM está centrada en el transporte y afea el "caos" en regularización

Archivo - Un hombre en la escalera mecánica de la estación de metro de Gran Vía el día de su reapertura después de casi tres años fuera de servicio, a 16 de julio de 2021, en Madrid (España). - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado este miércoles que la actividad principal de las oficinas del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que funcionan "con normalidad", está centrada en resolver incidencias, dar información y expedir abonos a los madrileños, y ha afeado al Gobierno de la nación el "caos" en la regularización de migrantes.

Así lo ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Las oficinas del CRTM emiten el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento útil en el proceso de regularización y que puede acreditar la permanencia en España de los migrantes que lo quieran solicitar.

El consejero ha señalado que las oficinas prestan su servicio con normalidad dando cobertura a los usuarios de suburbano madrileño y la expedición de estos certificados a través de las citas previas que se dan.

"Pero desde luego lo que no vamos a hacer es ni incrementar los recursos ni nada que se le parezca simplemente para sumarnos a esa política equivocada de caos absoluto en la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez", ha valorado.

Además, García Martín ha defendido que las oficinas del Consorcio están orientadas, "y lo van a seguir estando, a resolver problemas, a resolver incidencias, a dar información y a expedir los abonos transportes a todos los madrileños", y que constituye su "actividad principal".