Comunidad subraya la necesidad "urgente" de "adecuar y modernizar" el modelo organizativo del Sistema Nacional de Salud

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha participado hoy en Santander en el II Encuentro sobre Políticas Sanitarias organizado por la UniversidadInternacionalMenéndez Pelayo. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este jueves la necesidad "urgente" de "adecuar y modernizar" el modelo organizativo del Sistema Nacional de Salud.

Así lo ha trasladado en el II Encuentro sobre Políticas Sanitarias organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Durante el acto, Matute ha analizado junto a sus homólogos del País Vasco, Aragón, Cantabria, Galicia y Castilla-La Mancha, aspectos fundamentales de la sanidad pública como "la detección de ineficiencias, la necesidad de una mayor coordinación entre regiones, falta de personal, formación o el relevo generacional, entre otros asuntos".

"Es imprescindible que adecuemos y modernicemos urgentemente el sistema organizativo de la sanidad pública española", ha destacado Matute, que ha alertado sobre "la carencia de determinadas especialidades que pueden poner en peligro el futuro de la prestación asistencial".

Sobre las retribuciones profesionales, la consejera lo ha calificado como "asunto objeto de un intenso debate a través del Estatuto Marco", que está generando una huelga y movilizaciones "sin precedentes" por parte de los profesionales sanitarios, y donde la mejora del sueldo base, los trienios y la paga extra son, a su juicio, "responsabilidad del Ministerio de Sanidad", por lo que ha pedido que estas reclamaciones sean "atendidas y resueltas a la mayor brevedad posible".