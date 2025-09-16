La Comunidad sumará tres centros públicos de educación especial con 575 plazas en Móstoles, El Escorial y la capital

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la inauguración del curso escolar 2022/23, en el Centro Público de Educación Especial Iker Casillas de Torrejón de Ardoz - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sumará tres nuevos centros de educación especial con 575 plazas en Móstoles, El Escorial o la capital que se añadirán a los 27 centros especiales públicos que existen actualmente y 156 aulas ubicadas en colegios públicos ordinarios en 60 colegios.

Los nuevos centros, en los que el Ejecutivo autonómico invertirá 23,5 millones de euros, estarán situados en Móstoles, El Escorial y el distrito madrileño de Villaverde, y sus respectivas obras comenzarán esta legislatura, tal y como ha informado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras visitar el colegio público de Educación Especial Duque de Ahumada, en Valdemoro.

Además, este curso 2025/26 la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha incrementado el número de aulas para la atención de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ya alcanzan las 919 (+37), y también aumentan hasta 156 (+51) las aulas de Educación Especial en colegios públicos.

La presidenta ha defendido el compromiso de su Gobierno con los centros públicos de educación especial, "fundamentales para ofrecer una atención especializada" y adaptada para alumnos de 3 a 22 años con discapacidad severa y que presentan necesidades educativas especiales.

El centro de Valdemoro abrió sus puertas en el curso 2023/24. Tras remarcar que estos espacios son "hogares de aprendizaje", Díaz Ayuso ha apuntado que no se puede tampoco perseguir a las familias que eligen estos centros y "que digan que esto intenta discriminar y desagregar a las personas con discapacidad".

Por eso, ha asegurado que el compromiso del Gobierno regional "va a seguir inquebrantable" y lo van a defender en todos los ámbitos, en España, en instituciones europeas y en los tribunales, si es necesario.

La oferta de los Centros de Educación Especial comprende diversas enseñanzas de Educación Infantil Especial, Básica Obligatoria y Talleres Formativos, y ofrecen a los estudiantes y sus familias servicios, recursos y medidas personalizadas. Además, cuentan con profesionales y perfiles muy especializados y sus instalaciones presentan unas características arquitectónicas y organizativas que permiten un cuidado más individualizado.