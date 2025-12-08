La Comunidad tilda de "disparate" el Estatuto Marco y acusa a Mónica García de "mentir" y "señalar" a CCAA

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante el Encuentro Informativo ‘Nuevos modelos de colaboración: sinergias entre la sanidad pública y privada’ - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha tildado este lunes de "disparate" el nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad y ha acusado a la ministra, Mónica García, de "mentir" y "señalar" a las comunidades autónomas.

"Es un Estatuto Marco lesivo-regresivo, el Estatuto Marco había que modificarlo porque lleva 20 años vigente y evidentemente la asistencia ha cambiado y entonces ella (Mónica García) lo que hace es sacar cosas de los cajones en el Ministerio para hacer ver que hace cosas, pero el problema es que le falta el saber cómo hay que trabajar y el procedimiento", ha afirmado la consejera en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Lo ha señalado un día antes de que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) vaya a convocar cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco.

Así, la consejera ha valorado que este borrador de Estatuto Marco "confunde legislación" y "no deja horas de descanso suficientes". "Crea un Estatuto Marco que es un disparate y encima crea falsas expectativas porque ni ha tasado nada con Función Pública, ni ha tasado nada con el Ministerio de Hacienda y, desde luego, no ha tasado nada con las comunidades autónomas porque miente", ha criticado.

Así, Matute ha subrayado que estará "al lado" de los profesionales sanitarios, a quien la ministra "ha traicionado". "Y si lo lleva al Congreso en una patada hacia adelante, se dará cuenta que no se lo van a aprobar, los primeros, sus compañeros de Gobierno de Junts, que está arrodillada con los independentistas y luego también con los bilduetarras, porque no se lo van a aprobar", ha asegurado, además de cargar también contra el "ataque" a la ley contra la privatización, ya que cree que la ministra "no sabe de lo que está hablando".

Así, ha defendido un modelo liberal de sanidad "que funciona y que es excelente", algo que se está demostrando con "datos tozudos", frente al modelo que pretende el Gobierno de "neocomunismo mal entendido" que lleva a un sistema sanitario "cubano, nicaragüense o norcoreano".