La Comunidad tilda de "histórico" incremento de presupuesto para universidades: "Estamos haciendo una apuesta decidida"

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha tildado de "histórico" el incremento de presupuesto para las universidades de cara al año que viene y ha defendiendo que se está realizando "una apuesta muy decidida".

"La financiación de las universidades este año tiene un incremento histórico. Más del 4% del presupuesto de toda la comunidad autónoma, es de los más altos de la Unión Europea, hay pocas regiones europeas que lo igualen", ha defendido el consejero en declaraciones a los periodistas desde el instituto público Juan de la Cierva.

Lo ha expresado así después de que ayer los 26 decanos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) alzaran su voz en la Puerta del Sol, donde esta ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, por un plan "realista de financiación" y contra la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).

Cree el consejero que es "un truco muy viejo" tratar de unir la financiación con el número de alumnos, sobre todo en Madrid, porque en la región tienen "el 14% de la población de toda España, pero más del 20% de los alumnos universitarios" de todo el país.