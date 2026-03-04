La Comunidad tilda de "papel mojado" el anuncio de Puente en la C5 y le recuerda el aumento de incidencias en Cercanías

Archivo - Un tren de Cercanías en el interior de una estación soterrada, en una imagen de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado este miércoles de "papel mojado" el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, para la modernización de la C-5 de Cercanías y le ha recordado el aumento en las incidencias en la red, que contabilizan en más de 300 en 2026, con una media de cinco diarias.

Lo ha expresado en rueda de prensa el mismo día en que el Consejo de Gobierno ha conocido un informe del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) sobre los problemas que se han registrado en la red. Es por ello que el consejero le ha reclamado la adopción de "medidas urgentes" para paliar los problemas que se registran diariamente en la red.

Tras el anuncio de Puente de una "inversión histórica" de 1.350 millones de euros para la renovación y modernización completa de la línea C-5, el consejero portavoz ha señalado desde la Comunidad no conocían esta decisión y cree que es "papel mojado" hasta que no vean "una máquina trabajando y un contrato de verdad".

"No hay diálogo, desde luego no hay ningún tipo de interés por tratar de trasladar ese tipo de información a una Comunidad como es la nuestra y desde luego todo esto será papel mojado", ha valorado.

Asimismo, ha criticado que Puente vaya a anunciar la modernización de la C-5 en una rueda de prensa "sin preguntas. "Menos fotos y menos postureo y más invertir en la red de Cercanías y en las vías", ha exigido.

LAS PRINCIPALES AVERÍAS, EN LA C-4

Sobre las incidencias en Cercanías, desde el Gobierno regional han subrayado que las principales averías se han registrado en las instalaciones, con 119 casos, y en el material móvil, con 62, lo que para el Gobierno regional evidencia la necesidad de reforzar de manera inmediata las inversiones en mantenimiento, modernización y renovación de la red ferroviaria.

Por líneas, las más afectadas en lo que va de año han sido la C4, con 77 incidencias; la C3, con 74, y la C5, con 54, concentrando buena parte de los fallos de servicio que impactan directamente en la movilidad diaria de 650.000 madrileños.

García Martín ha instado nuevamente al Ministerio de Transportes y Movilidad a adoptar medidas urgentes que reviertan esta situación y garanticen "un servicio seguro, fiable y de calidad".

En este sentido, ha recordado la necesidad de ejecutar las inversiones previstas en el Plan de Cercanías 2018/25, cuya dotación alcanzaba los 5.000 millones de euros.

Desde el Gobierno regional han denunciado además "la opacidad" que rodea la gestión en Cercanías. "Nunca se detallan los proyectos ni se aclaran los plazos de ejecución. Lo último que supimos es que se habían ejecutado actuaciones por valor de 819 millones, y eso fue en la última reunión que mantuvimos en 2023", añaden.

El "mal funcionamiento" de este servicio estatal repercute directamente en las previsiones económicas y de movilidad del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, organismo que se ve obligado a realizar "un sobreesfuerzo presupuestario para compensar estas deficiencias y facilitar el trasvase de viajeros hacia Metro y a los autobuses urbanos e interurbanos por estas incidencias", señalan desde el Gobierno regional.