La Comunidad ultima la próxima Ley contra la Hiperregulación para "aligerar la carga burocrática y administrativa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el simposio 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por 'El Español', a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). Ayuso ha intervenido en la sexta edición del foro económico W - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que el Gobierno regional está ultimando la próxima Ley contra la Hiperregulación para "aligerar la carga burocrática y administrativa que lastra la actividad económica".

"Tiene que existir una burocracia porque allá donde no existen unas normas impera la ley de la selva pero esta tiene que ser como la fiscalidad, justa, tiene que ser atractiva, tiene que incentivar", ha indicado en su intervención en la sexta edición de las jornadas Wake Up Spain!, Wake up Europe!, organizadas por el digital El Español en la Casa de América de la capital.

La futura Ley será "un compromiso contra esa burocracia que no sea necesaria y que acaba con el estímulo y con las ganas porque sin ellas nada es posible en un ecosistema mestizo a todos los niveles, donde hay autónomos, pymes, grandes empresas, que trabajan de la mano".

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el corazón económico de España, aportando casi el 20% del PIB nacional, un liderazgo se ha dado gracias a políticas basadas en los impuestos bajos, la libertad económica y la estabilidad institucional. Esta Ley contra la Hiperregulación se suma a la eliminación de 540 normas en los últimos años, 202 suprimidas solo en 2025.