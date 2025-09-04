La Comunidad ve "absolutamente irresponsable" manifestarse frente a centros de acogida de menores migrantes

Agentes de la Policía Nacional acordonan el centro de Primera Acogida de Hortaleza, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha calificado como "absolutamente irresponsable" las protestas impulsadas por Vox frente a centros de acogida de menores migrantes, "además cargadas de mensajes erróneos sobre lo que sucede" en ellos, que funcionan "de forma adecuada".

En declaraciones a los medios desde la Residencia y Centro de Día Villaverde Alzheimer, Dávila ha insistido en que la mayoría de los menores están "inmersos" en sus planes de formación, "trabajando muchos de ellos, estudiando" y practicando actividades deportivas "permanentemente".

La consejera ha asegurado que Vox "quiere hacer lo mismo" que hace el PSOE, es decir, "hacer política de una situación muy grave, que se está llevando muchas vidas por delante".

Al hilo, ha subrayado que "hay más de 11.000 muertes en el mar de personas que están tratando de llegar" a España y cree que Vox está metiendo "a todo el mundo en el mismo saco de decir tantas barbaridades", a la vez de pedir a la formación "aportar soluciones".

Dávila ha admitido que "la conflictividad se ha aumentado por esta llegada" y lo ha vinculado a "la inacción del gobierno de España en materia migratoria", recordando que el Gobierno regional lleva "dos años denunciando esta situación de los centros que ha llevado al colapso de los centros".

En este sentido, ha indicado que estos espacios de acogida para menores de edad "no están preparados" para la situación actual de necesidad de atención.

"La red de protección a la infancia está preparada para atender a menores que por circunstancias puntuales y de forma temporal tiene que atender a menores, pero intentando la reagrupación familiar siempre", ha explicado.

Dávila ha definido como "una situación sin precedentes" la provocada por lo que aprecia como "una llegada masiva de menores" con perfiles "mucho más complejos", no solo por las condiciones en las que llegan, sino también por "el manejo" de su día a día.

CONSIDERA "DIFÍCIL" PLANIFICAR MÁS PLAZAS SIN INFORMACIÓN

Además, Dávila ha señalado que "es que es difícil planificar" el número de plazas necesarias en la Comunidad para la acogida de menores sin conocer "cuáles son las intenciones del Gobierno" o atendiendo solo a lo que escuchan "al albur de los medios de comunicación".

En este sentido, ha reclamado un plan del Ejecutivo nacional en el que estén implicados los ministerios de Defensa, Exteriores e Interior para "contener toda la inmigración que está llegando" y evitar "el drama de las personas que siguen perdiendo la vida en el mar" mediante el control de fronteras y la colaboración posterior con las comunidades.

En este contexto, Dávila ha comentado que, para la gestión de los menores, la Comunidad solo se atiene a "criterios propios" porque el Gobierno "ha decidido hacer repartos forzosos" mientras "iba invadiendo competencias y vulnerando derechos fundamentales".

Al hilo, ha recordado que se han autorizado más plazas para el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, porque está "sobresaturado otra vez", al igual que el resto de los puntos de primera acogida, también "absolutamente colapsados".

"Lo que esperamos es que el Gobierno de España primero recapacite con estos repartos forzosos que están poniendo en riesgo y que han puesto en riesgo todos los sistemas de protección a la infancia de toda España", ha censurado para después indicar que todas las regiones están trasladando "este colapso", además de denunciar "este reparto ilegal desde 11 servicios jurídicos".

Finalmente, ha criticado que el Ejecutivo central "lo que quiere hacer es mercadear con los menores por un asunto meramente político" con el fin de "mantenerse en el poder", algo que ve evidenciado en "este reparto que excluye a Cataluña y al País Vasco".